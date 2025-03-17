Погода в середине марта: по всей Латвии ожидается снег

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".