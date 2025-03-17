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Погода в середине марта: по всей Латвии ожидается снег

© LETA 17 марта, 2025 15:25

Новости Латвии 0 комментариев

В ночь на вторник и в первой половине дня на большей части территории Латвии ожидается снег, а больше всего осадков выпадет в Видземе и Латгале, прогнозируют синоптики.

Во второй половине дня осадки возможны лишь местами, в основном в восточных регионах.

Температура воздуха ночью составит от +2 градусов на побережье до -6 градусов в Латгале. Днем температура повысится до +2...+8 градусов.

В Риге временами ожидаются осадки, днем возможен небольшой дождь. Ночная температура составит около нуля, а днем повысится до +6 градусов.

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Положился на совет ChatGPT и остался без пособия по безработице и компенсации: а всё дело в одной цифре

Важно 20:12

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В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

В Эстонии произошел трагикомический случай. В Трудовую инспекцию обратился растерянный гражданин: «Меня к вам направила Касса по безработице. Я написал заявление об увольнении, пришел становится на учет, а там сказали, что никаких выплат мне не положено, потому что работодатель указал неверную статью», - цитирует его RusPostimees.

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«России нельзя доверять»: Кайя Каллас в преддверии нового разговора Трампа и Путина

Важно 20:00

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Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

Россия не хочет мира в Украине, и ей нельзя доверять в достижении этой цели, предупредила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кайя Каллас накануне нового телефонного разговора между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, за которым Европа наверняка будет следить с большим вниманием.

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«Является ли вымирание нашего народа процессом саморегуляции Земли?» — спрашивает «Неаткарига»

Латышские СМИ 19:42

Латышские СМИ 0 комментариев

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

"В прошлом году в Латвии родился 12 571 ребенок, что почти на 2000 меньше, чем в 2023 году. Это неудивительно, поскольку естественный прирост населения Латвии был отрицательным на протяжении последних 35 лет, а в 2023 году в Латвии наблюдалось самое быстрое сокращение населения во всем Европейском союзе. Если страна не предпримет активных действий уже сейчас, то сокращение населения будет происходить еще быстрее, считают демографы, - пишет Элита Вейдемане в "Неаткариге".

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Поход женщины в Lidl оказался роковым: позже она скончалась в больнице

Выбор редакции 19:32

Выбор редакции 0 комментариев

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

Трагический несчастный случай в Вентспилсе. Пожилая женщина переходила улицу и попала под колеса BMW. Пешеход скончалась в больнице. Этот инцидент вызвал дискуссию о безопасности движения на улице Дурбес, где местные жители часто рискуют, чтобы сходить в местный магазин, пишет "Неаткарига" со ссылкой на передачу «Degpunktā».

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«Белоснежка» возмутила всех. Как ремейк знаменитого мультфильма стал скандальным еще до премьеры

История и культура 18:58

История и культура 0 комментариев

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

Ремейк классического диснеевского мультфильма, снятый Марком Уэббом, стал скандальным еще до выхода на экраны — а 15 марта состоялась его мировая премьера. «Белоснежку» призывали бойкотировать пропалестинские активисты, а израильский консул осудил исполнительницу главной роли. Правые высмеяли фильм за недостаточную белую Белоснежку, а сторонники divercity осудили за то, что там присутствуют гномы, то есть карлики. А после того, как создатели фильма решили заменить гномов компьютерной графикой, возмутилось уже сообщество людей с карликовостью, пишет BBC.

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«Задача всего государства»: правительство планирует утвердить стратегию оборонной промышленности

Новости Латвии 18:48

Новости Латвии 0 комментариев

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

Правительство планирует в ближайшее время утвердить стратегию развития оборонной промышленности и инноваций, сообщила в понедельник премьер-министр Эвика Силиня после встречи с представителями организаций оборонной промышленности.

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Трагическая авария на шоссе в Вентспилс: уголовный процесс, скорее всего, будет прекращен

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

В больнице скончался водитель, который на Вентспилсском шоссе, вероятно, спровоцировал трагическую аварию, в которой пострадали молодые участники хора «Nоšu planēta» из Вентспилсской музыкальной средней школы. Их дирижёр погибла на месте происшествия, а позже в больнице скончалась и одна из юных певиц хора. В рамках возбужденного полицией дела водителю не был присвоен никакой статус, так как он долгое время находился в коме и не мог быть допрошен. Теперь, вероятно, процесс будет прекращён, сообщает LSM.

Читать