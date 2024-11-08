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Погода в пятницу: тихо и серенько

© LETA 8 ноября, 2024 07:51

Новости Латвии 0 комментариев

В пятницу в Латвии будет преимущественно пасмурная погода, без существенных осадков, прогнозируют синоптики.

В некоторых районах возможен туман. Будет дуть слабый западный, северо-западный ветер.

Температура воздуха составит +5...+10 градусов.

В Риге ожидается облачный день, без осадков. При слабом ветре температура воздуха достигнет +8...+9 градусов.
 

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На кухню! Лиана Ланга указала место русского языка в Латвии

Важно 16:06

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"Я могу рассказать Ольге Князевой из LR4 и ее слушателям, какова «судьба» русского государственного языка в Латвии - его судьба быть языком кухни. - отреагировала Ланга на тему очередного выпуска программы "Открытый разговор" - "Судьба русского языка в Латвии".

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Как научить людей не верить всему, что они читают: дискуссия в театре Чехова

Выбор редакции 16:05

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Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.

Рижский русский театре имени Михаила Чехова поставил на своей сцене нетленную классику - мольеровского «Тартюфа». Это история о человеке, который может без всякой магии подчинить себе разум другого человека. И попавший под его влияние начинает вытворять такое, чего и сам представить раньше не мог.

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На выборах в Рижскую думу выиграет Шлесерс и это будет выражением народного гнева: Лиепниекс

Важно 16:03

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Политолог Юргис Лиепниекс прогнозирует, что на выборах в Рижскую думу победит партия Шлесерса. И это произойдет потому, что в обществе накопилось слишком много гнева, объяснил он в программе «Kārtības rullis» телеканала TV24.

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Синоптики рассказали, к чему готовиться в субботу

Новости Латвии 15:51

Новости Латвии 0 комментариев

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдет моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

В субботу в Латвии ожидается пасмурная погода, местами пройдет моросящий дождь, прогнозируют синоптики.

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150 абонентов в день, кричащих по-русски! Рассказ Марциса о нечеловеческих условиях труда

Важно 15:36

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Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

Марцис на портале La.lv пишет: Я хотел бы поделиться своим опытом о нечеловеческих условиях работы «call-оператора» в компании TET. Я проработал в этой компании полтора года. Я обслуживал проекты «1188» и «Rīgas namu pārvaldnieks».
Итак, колл-центр - это не офисная работа, где можно в любой момент встать, сделать зарядку, отдохнуть или немного прогуляться по офису.

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Хочешь в санаторий? Кому положены льготы на восстановление здоровья

Выбор редакции 15:33

Выбор редакции 0 комментариев

Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...

Можно ли после перенесенной тяжелой болезни получить путевку в санаторий (реабилитационный центр) – бесплатно или хотя бы со скидкой? Имеют ли льготы на лечебную реабилитацию инвалиды, пенсионеры, другие тяжелобольные и страдающие хроническими заболеваниями люди? В новой подборке полезной информации - ответы на вопросы о медицинской реабилитации...

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Итого, с каждого по 15 евро. Хотели меньше, но не получилось: Юдин разводит руками

Важно 15:30

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«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».

«Поправка к закону, согласно которой с жителей, являющихся совладельцами земли и домов, будет взиматься 15 евро за получение платежных извещений, остается в силе. Что такого ужасно тяжелого делает государство, что люди вынуждены платить по 15 евро за каждый автоматический счет? – вопрошает Марис Краутманис в «Неаткариге».

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