Погода стремительно портится: в среду ожидаются сильные грозы и ливни

Ближайшей ночью еще только местами пройдут дожди, возможна гроза. Местами сформируется туман. При слабом восточном ветре температура воздуха составит +15...+20 градусов.

В течение дня во всех регионах страны будут собираться дождевые и грозовые облака, которые локально принесут интенсивные ливни, способные привести к кратковременным наводнениям, возможен и град. Ветер будет преимущественно слабым, температура воздуха поднимется до +21...+26 градусов.

В Риге в ночь на среду осадков не ожидается, будет дуть легкий восточный ветер, температура воздуха понизится до +17...+19 градусов. Днем лишь временами будет выглядывать солнце, прогнозируются дожди, возможны сильные ливни с грозами. Ветер переменного направления будет преимущественно слабым. Максимальная температура воздуха составит +24 градуса.