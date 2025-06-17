Погода на среду: порадовать особо нечем

Ночью небольшой дождь ожидается лишь местами, будет дуть слабый и умеренный западный, юго-западный ветер, а температура воздуха составит +10…+15 градусов.

Утром и днем дожди пройдут уже во многих регионах, а наибольшее количество осадков выпадет на юго-востоке страны, где также возможна гроза. Порывы западного ветра составят 9-14 метров в секунду, а воздух прогреется до +15…+21 градуса.

В Риге солнце в среду покажется лишь временами, возможен кратковременный дождь. Ночная температура составит около +15 градусов, а днем воздух прогреется до +20 градусов.