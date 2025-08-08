Сегодня в 14:10 на Центральном вокзале произошло транспортное происшествие с участием поезда, следовавшего по маршруту Рига-Огре, и дрезины LDz.

На место аварии были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы. В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь LDz сообщает, что в результате столкновения дрезина сошла с рельсов, а электропоезд был поврежден. На время ликвидации последствий аварии ожидаются задержки поездов PV на направлении в Айзкраукле.

Обстоятельства происшествия будут расследованы, заявили в LDz.

Как сообщает PV, пассажиры из поезда Рига-Огре эвакуированы и для их доставки до места назначения будет отправлен другой поезд.

Из-за происшествия возможны задержки в движении поездов. В связи с этим PV призывает пассажиров следить за актуальной информацией на сайте "Vivi", в мобильном приложении или обращаться по круглосуточному бесплатному телефону центра обслуживания клиентов 8760.

