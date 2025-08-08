Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поезда опять задерживаются: на Центральном вокзале дрезина врезалась в электричку (1)

© LETA 8 августа, 2025 09:07

Новости Латвии 1 комментариев

После столкновения поезда "Pasažieru vilciens" (PV) и дрезины ГАО "Latvijas dzelzceļš" (LDz) возможны задержки в движении поездов, сообщили в PV.

Сегодня в 14:10 на Центральном вокзале произошло транспортное происшествие с участием поезда, следовавшего по маршруту Рига-Огре, и дрезины LDz.

На место аварии были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи, Государственной полиции и Государственной пожарно-спасательной службы. В результате происшествия никто не пострадал.

В свою очередь LDz сообщает, что в результате столкновения дрезина сошла с рельсов, а электропоезд был поврежден. На время ликвидации последствий аварии ожидаются задержки поездов PV на направлении в Айзкраукле.

Обстоятельства происшествия будут расследованы, заявили в LDz.

Как сообщает PV, пассажиры из поезда Рига-Огре эвакуированы и для их доставки до места назначения будет отправлен другой поезд.

Из-за происшествия возможны задержки в движении поездов. В связи с этим PV призывает пассажиров следить за актуальной информацией на сайте "Vivi", в мобильном приложении или обращаться по круглосуточному бесплатному телефону центра обслуживания клиентов 8760.
 

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

