«Подсадили уголовника, жаргона я не знал — вот и возникла драка»: будни латвийских тюрем

-Дело в том, что наши письма с жалобами или просьбами о помиловании в официальные инстанции просто не доходят. Ты их наивно опускаешь каждый день в специальный ящик для писем, а они оттуда просто исчезают, будто их и не было. И так месяцами! Почему? Да просто наши "нежелательные" письма снимают с дистанции еще на старте, - считает заключенный, назовем его Дайнис, который сидит с 2017 года.

- Письма родным уходят, а в Департамент или другие инстанции - Генпрокуратуру, Главному правозащитнику страны – нет, - продолжает он. - В итоге руководство управления мест заключения, Минюст и президент страны так никогда и не узнают о непорядках в Рижской центральной тюрьме. Через родных пытался передать такие письма, когда на свидание приходили, но эти письма на время свидания изымают и отдают лишь после того, как свидание заканчивается и родные уходят. Замкнутый круг.

- Почему вы решили, что письма не доходят? Может, официальные инстанции, куда вы пишете, медлят с ответом или теряют ваши послания?

-Нет, это исключено: за несколько лет отсидки мы успели хорошо изучить систему: если письмо в государственный орган дошло, ответ на него дать обязаны в течение месяца. Ответят хоть что-то. Такого, чтобы не прислали ничего, быть не может. Если ответ не приходит, наглухо молчат, это значит лишь одно - твое письмо просто не ушло. Ладно бы это был единичный случай. Но за последний год 95% моих писем с жалобами и просьбами просто не уходит за пределы тюрьмы.

- А сами вы как думаете, в чем причина?

- В личной неприязни охранников, с которыми у меня была стычка. Теперь мне просто мстят, уничтожая письма. Мы же здесь бесправны: если не сумел найти подход к надсмотрщику, не так посмотрел или не так ответил, - справедливости не добьешься. Будут гнобить. Раньше такого не было. Началось, когда начальство Рижской центральной тюрьмы сменилось - назначили бывшее руководство с Брасы и понеслось. И как ты пожалуешься, если твои письма просто изымают? Охранники слушать тебя просто не желают. Если заточили на тебя зуб, то все - связь с миром потеряна.

«Надзиратели к сортировке писем не допускаются»

Ситуацию мы попросили прокомментировать начальника Управления мест заключения полковника Дмитрия Калина.

«В соответствии с действующим в Рижской центральной тюрьме порядком оборота заявлений, заключенным обеспечивается возможность передавать свою личную корреспонденцию, самостоятельно помещая ее в запечатанные почтовые ящики в предусмотренное распорядком дня время.

Ответственные за документооборот сотрудники получают, сортируют и регистрируют в системе документооборота адресованные руководству или сотруднику места заключения заявления заключенных. Должностные лица дежурной смены надзорной части Рижской центральной тюрьмы не участвуют в процессе сортировки, регистрации или отправки заявлений, жалоб и ходатайств заключенных. Следовательно, вопреки указанному в запросе информации, надзиратели не могут повлиять на «потерю или пропажу» жалоб».

Право просить о помиловании нужно заслужить

- А что спровоцировало ваш конфликт с охранниками?

- К нам, бывшим сотрудникам правоохранительных органов, в пятую зону, подсадили уголовника из "черной зоны". Зачем это руководство тюрьмы сделало - вопрос не ко мне. Так или иначе, он стал провоцировать драку. А я сидел впервые, не знал всех этих тонкостей тюремного жаргона - как можно отвечать уголовникам, а как нельзя. Сказал ему просто "от…бись", драться не хотел. Он взбеленился и полез на рожон. Оказывается, длянего это прозвучало максимально оскорбительно. Мне пришлось защищаться.

В итоге за драку я попал в черный список. Чтобы написать, например, прошение о помиловании президенту страны, я должен заслужить в тюрьме «высшую» ступень. И тогда смогу иметь право подавать прошения о досрочном освобождении, помиловании и т.п. Мне эту высшую ступень можно было получить еще в 2023 году. И я уже год назад мог быть дома, если бы заявления приняли. Но уже два года меня просто футболят и всячески оттягивают повышение статуса.

Как только приходит срок пересмотра моего статуса на высшую ступень, мне просто приписывают очередное "нарушение", которого я не совершал. Таким образом лишают возможности попросить об условно-досрочном освобождении в течение следующих трех-четырех месяцев. Например, последнее - мое "нарушение", из-за которого снова отказали в повышении статуса, - я якобы лежал на нарах в дневное время под одеялом. Это тюремными правилами запрещается. Но фишка в том, что я и не лежал днем под одеялом! А такая запись появилась. И заключенный, как человек бесправный, никак не может оспорить все эти наветы, если жалобы его не рассматриваются.

А что говорят в Управлении мест заключения?

Комментирует глава Управления полковник Дмитрий Калин:

«Должностные лица Рижской центральной тюрьмы, которые ведут надзор за заключенными, обязаны оформить служебную докладную о каждой ситуации, когда усматривают возможное нарушение осужденным режима отбывания наказания, и только эта докладная является основанием для оценки наличия такого нарушения. Должностные лица дежурной смены не информируются о продвижении докладной и результатах ее рассмотрения. Поэтому маловероятно, что надзиратели дежурной смены намеренно провоцируют нарушения заключенных.

При принятии решения о продвижении осужденного лица по ступеням режима отбывания наказания учитывается его поведение – примененные взыскания и поощрения, – а также время, проведенное на конкретной ступени режима отбывания наказания. В каждом учреждении лишения свободы приказом начальника Управления создается оценочная комиссия, которая обеспечивает продвижение осужденных в системе прогрессивного исполнения наказания и размещение осужденных в учреждениях лишения свободы в соответствии с Кодексом.

В соответствии с третьей частью статьи 50.3 Кодекса осужденный может быть переведен из низшей ступени режима отбывания наказания закрытой тюрьмы на высшую ступень режима отбывания наказания закрытой тюрьмы и из высшей ступени режима отбывания наказания закрытой тюрьмы – в открытую тюрьму. Отбытие определенной части наказания является лишь одним из критериев, которые учитываются при решении вопроса о смягчении режима отбывания наказания. В соответствии с первой частью статьи 50.23 Кодекса при принятии решения о продвижении осужденного в рамках прогрессивного исполнения наказания учитываются и оцениваются также все остальные критерии, установленные Кодексом: достигнутые результаты ресоциализации, поведение осужденного, соответствует ли осужденный условиям, упомянутым в четвертой части статьи 50.3 Кодекса

Любое зафиксированное нарушение осужденным правил внутреннего распорядка учреждения лишения свободы, за которое было применено дисциплинарное взыскание, в течение времени, установленного четвертой частью статьи 50.3 Кодекса, является препятствием для обращения в оценочную комиссию с просьбой о смягчении режима отбывания наказания. Аналогичные предпосылки существуют и в случае, если осужденный желает реализовать свое право на условно-досрочное освобождение.

Первая часть статьи 79.1 Кодекса устанавливает, что осужденный может просить об условно-досрочном освобождении от отбывания наказания, в том числе с установлением электронного надзора, если он соответствует условиям, упомянутым в четвертой части статьи 50.3 настоящего Кодекса, фактически отбыл часть наказания, установленную Уголовным законом, и соответствует другим критериям, установленным Уголовным законом и настоящим Кодексом. Таким образом, допущенные осужденным нарушения правил внутреннего распорядка учреждения лишения свободы в течение определенного времени ограничивают право осужденного претендовать и на условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

В соответствии с четвертой и пятой частями статьи 50.4 Кодекса после помещения в закрытую тюрьму осужденный должен отбыть не менее одной четверти назначенного наказания на низшей ступени режима отбывания наказания. Не менее одной четверти назначенного наказания он должен отбыть на высшей ступени режима отбывания наказания. Осужденный с высшей ступени режима отбывания наказания может быть переведен в открытую тюрьму или освобожден от отбывания наказания условно-досрочно в установленном законом порядке. Рассматривая четвертую часть статьи 50.4 Кодекса во взаимосвязи с четвертой частью статьи 52 Уголовного закона, которая устанавливает, что все время, проведенное под задержанием и арестом, засчитывается во время отбывания наказания в виде лишения свободы, можно сделать вывод, что если осужденный начал отбывать наказание в закрытой тюрьме, под арестом и в месте исполнения наказания отбыл половину назначенного наказания и находится на высшей ступени закрытой тюрьмы, он может претендовать на рассмотрение вопроса о переводе в открытую тюрьму.

При принятии решения о продвижении осужденного в рамках прогрессивного исполнения наказания, в соответствии с Кодексом, оценивается, прошло ли шесть месяцев после применения взыскания – помещения в карцер или дисциплинарный изолятор – за нарушение режима отбывания наказания, или три месяца после применения другого взыскания, установленного Кодексом, за нарушение режима отбывания наказания, или было ли к осужденному применено поощрение, установленное пунктом 5 первой части статьи 68 Кодекса, и признается ли осужденный не имеющим административных взысканий».