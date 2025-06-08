«Уровень банановой республики» — в соцсетях критикуют организацию выборов

Вот, например, что пишет пользователь @ozojanis по этому поводу:

"Сайт Центризбиркома программировал тот же, кто и e-veselība? Уровень банановой республики".

А вот что ему отвечают:

- Проблема в поддерживании, насколько я слышал, на этих выборах не хватало рук, например, ответственный за карту работал на другом проекте, поэтому там хромало. Программирование, введение данных после выборов в открытых данных там довольно хорошо сделано.

- У Латвии тенденции наносить вред самой себе уже долгое время. Из-за лени не явиться на общее собрание, а потом жаловаться на то, что остальные порешали. Синдром от слишком долгого крепостного права и слишком маленького опыта ведения хозяйства, беря на себя ответственность за результаты.

- Главное, что свои люди деньги освоили.

- В Латвии весь интернет такой, ничего не найти, ссылки вводят в заблуждение.