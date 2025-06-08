Маск может столкнуться с «серьезными последствиями», если поддержит демократов — Трамп

Президент США Дональд Трамп в субботу дал понять, что не заинтересован в восстановлении отношений со своим бывшим союзником и спонсором предвыборной кампании Илоном Маском, предупредив, что тот может столкнуться с "серьезными последствиями", если попытается поддержать оппозицию.

В телефонном интервью Кристен Уэлкер из NBC Трамп заявил, что не намерен мириться с Маском. А когда его спросили, считает ли он, что его отношения с мега-миллиардером, генеральным директором Tesla и SpaceX, закончились, Трамп ответил: "Я полагаю, что да".

"Я слишком занят другими делами, - продолжил Трамп. - Знаете, я выиграл выборы с большим отрывом. Я дал ему много послаблений задолго до того, как это случилось. Я дал ему передышку в своей первой администрации и спас ему жизнь в своей первой администрации. Я не намерен с ним разговаривать".

Президент США также сделал предупреждение на фоне разговоров о том, что Маск может поддержать законодателей и кандидатов от демократов на промежуточных выборах 2026 года.

"Если он это сделает, ему придется расплачиваться за это", - сказал Трамп, хотя и отказался сообщить, каковы будут эти последствия.

Предприятия Маска имеют множество выгодных государственных контрактов.

Комментарии Трампа последовали за громким разрывом отношений между президентом США и самым богатым человеком в мире из-за трамповского законопроекта о бюджете, который Маск стал критиковать на своей социальной медиаплатформе X в начале недели.

Маск предупредил, что законопроект приведет к увеличению дефицита федерального бюджета, и назвал его "отвратительной мерзостью".

По данным внепартийного Бюджетного управления Конгресса, законопроект сократит расходы и налоги, но при этом оставит еще 10,9 миллиона человек без медицинской страховки и увеличит дефицит на 2,4 триллиона долларов в течение десятилетия.

В четверг Трамп раскритиковал резкую реакцию Маска на его "большой красивый законопроект", находящийся на рассмотрении Конгресса, и вскоре он и Маск начали обмениваться ожесточенными личными выпадами в социальных сетях, в результате чего Белый дом и лидеры республиканцев начали судорожно оценивать последствия.

По мере усиления перепалки Маск предложил объявить Трампу импичмент и бездоказательно утверждал, что правительство скрывает информацию о связи президента с печально известным педофилом Джеффри Эпштейном. Позднее босс Tesla от этих заявлений, похоже, отказался, удалив свой твит об Эпштейне в субботу.

В интервью стендап-комику Тео Вону, вице-президент США Джей Ди Вэнс попытался преуменьшить значение разразившейся вражды. Он сказал, что Маск совершает "огромную ошибку", преследуя Трампа, назвав его "эмоциональным парнем", который расстроен.

"Я надеюсь, что в конце концов Илон вернется в строй. Хотя вероятно, сейчас это невозможно", - отметил Вэнс.

Вэнс назвал Маска "невероятным предпринимателем" и сказал, что созданный им Департамент эффективности правительства, который стремился сократить государственные расходы и уволил тысячи работников, был "действительно хорош".

Вице-президент США заявил, что главной целью законопроекта является не сокращение расходов, а продление срока действия налоговых льгот, утвержденных в 2017 году во время первого срока Трампа.

"Это хороший законопроект, - сказал Вэнс. - Хотя и не идеальный".