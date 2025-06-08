Один попортил машины бензопилой, другой буянил в маршрутке… Откуда у людей столько агрессии?

После такого чтения напрашивается вывод: многие еще и не в курсе, что хулиганство наказуемо. Вот некоторые из наиболее "ярких" примеров.

Некий мужчина взял чужую роботизированную газонокосилку, пронес ее по пешеходному мосту, держа над головой, и бросил в реку, изрядно перепугав отдыхающих, гулявших в тот момент по мосту.

Будучи пьян, обвиняемый грубо обругал работницу магазина. Другой посетитель сделал ему замечание и попросил вести себя повежливее. Это еще больше рассердило буяна, он ударил по прилавку кулаком, затем достал из кармана нож и приблизился к посетителям магазина, стукнул по пластмассовому щитку кассового аппарата и по бутылке на полке. В страхе за свою жизнь люди попрятались в подсобке.

Другой обвиняемый в пляжном кафе купил бутылку алкоголя и пошел на террасу. Там он увидел посетителей, принадлежавших к другой расе и национальности, и заявил им, что на латышских девушек смотреть запрещено. Одного из мужчин, который ему особенно не понравился, хулиган ударил по затылку, схватил за волосы и стащил со стула.

Любитель азартных игр, проиграв в "аппараты" деньги, был настолько возмущен, что, выйдя на парковку, завел бензопилу, которая у него зачем-то была с собой, и поцарапал этой пилой двери, крышки багажников машин, побил фары и повредил окна.

Обвиняемая, будучи недовольна тем, что ее освободили от временных общественных работ, за которые она получала плату, пришла к сотруднице волостного управления, вела себя агрессивно, ругалась и мешала работе учреждения. Женщина требовала, чтобы ее снова приняли на работу, грозила разбить компьютер и монитор системы видеонаблюдения, сбросила на пол рутер и колонки, а затем, применив силу, попыталась прижать сотрудницу к стене.

Обвиняемый в квартире знакомой нарушал ночной покой жильцов: бил посуду, ломал комод, облил жидкостью компьютер. Затем он взял мешок с грунтом и сбросил его на капот припаркованной автомашины. Поскольку хулиган отказался впустить вызванных полицейских, пришлось вызывать слесаря, чтобы вскрыть дверь. После задержания нарушитель закона оказал сопротивление полиции, продолжал вести себя шумно и агрессивно, в служебной автомашине ударял по решеткам и демонстративно справил естественные надобности.

В приемном отделении больницы ночью обвиняемый подошел к спящему пациенту и попытался сорвать с него одеяло. Другую пациентку он беспокоил тем, что стал трясти кровать, на которой она лежала. Женщина испугалась, стала кричать и звать на помощь. Покидая приемное отделение в сопровождении охранника, обвиняемый на прощание столкнул со стола принтер.

Обвиняемый в игровом зале употреблял алкоголь и смотрел телевизор. Будучи зол из-за того, что охранник переключил канал, взял со стола цветочную композицию, бросил ее в телевизор и повредил экран. Затем буйный посетитель продолжил вести себя агрессивно, нецензурно выражался, обругал охранника, не подчинившись его требованию успокоиться.

Пассажир маршрутки потребовал от водителя выпустить его в таком месте, где нет остановки, шофер отказался это сделать. Это рассердило пассажира, он обругал водителя, тронул рукой его лицо и навалился на него сверху. В результате шофер заехал на встречную полосу, ему пришлось остановиться, чтобы не пострадали остальные пассажиры. Водитель открыл дверь и попросил хулигана выйти, но тот отказался и продолжил громко ругаться. Из-за этого маршрутка прибыла на конечный пункт с большим опозданием - пришлось дожидаться, пока приедет полиция.

Для справки: грубые нарушения общественного порядка, то есть хулиганство, караются лишением свободы сроком на два года или кратковременным лишением свободы, или пробационным надзором, или общественными работами, или штрафом. Если хулиганство совершено в группе лиц, потерпевшему были нанесены телесные повреждения, было испорчено или уничтожено чужое имущество, было оказано сопротивление представителю власти или лицу, которое пыталось препятствовать нарушению общественного порядка, было применено оружие или иной предмет, который может быть использован для нанесения телесных повреждений, срок лишения свободы может достигнуть пяти лет.