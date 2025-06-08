США считают, что ответ России на атаку на аэродромы еще не закончен, ожидают новых мощных ударов — Reuters

Один из собеседников агентства сообщил, что удар ожидается в течение нескольких дней. Другой источник сказал, что в акции возмездия, вероятно, будут задействованы различные виды вооружений, включая ракеты и беспилотники. Россия при этом уже не раз наносила такие комбинированная удары. Кроме того, первый источник предположил, что атака Москвы будет «асимметричной».

Россия нанесла комбинированный удар по Киеву в пятницу. Минобороны России назвала его ответом на «террористические акты», не упоминая напрямую атаки FPV-дрон на аэродромы стратегической авиации.

Западный дипломатический источник сказал Reuters, что хотя ответные действия России уже последовали, вероятно, они будут еще усилены ударами по символическим украинским целям, таким как правительственные здания, чтобы послать четкий сигнал Киеву.

Другой западный дипломат ожидает чего-то «огромного, жестокого и беспощадного». «Но украинцы — храбрые люди», — сказал он.