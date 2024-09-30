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Подозрительные воздушные шары из Белоруссии: за месяц зарегистрировано около 250 инцидентов

© LETA 30 сентября, 2024 16:43

ЧП и криминал 0 комментариев

После того, как в субботу в Вильнюсском аэропорту упал воздушный шар с контрабандой, Вооруженные силы (ВС) Литвы заявили, что отслеживают подобные объекты в воздушном пространстве страны, но не комментируют слежение за ними из-за чувствительности радарной информации.

По словам военных, также нет возможности использовать системы наблюдения, чтобы определить, несет ли воздушный шар контрабанду или другой объект.

«У армии есть возможность идентифицировать летающий объект по данным радара», - сказал BNS в понедельник пресс-секретарь ВС Литвы майор Гинтаутас Цюнис.

Однако, по его словам, содержимое такого летательного аппарата может быть установлено только после того, как объект будет сбит или подвергнут визуальному осмотру.

«Не будет такого, что мы перепутаем летящий бомбардировщик с таким шаром. Очевидно, что никто не сможет определить, что он несет, не подойдя к нему и не осмотрев его или не сбив», - сказал Цюнис.

«Нет возможности напрямую определить с земли или с помощью средств наблюдения, несет ли летательный аппарат тот или иной объект», - отметил он.

Представитель ВС сказал, что не может раскрыть информацию о слежении за воздушными шарами в воздушном пространстве Литвы из-за чувствительности данных радаров.

«Мы не можем раскрыть мощность радара. Мы не можем комментировать воздушные шары или птиц. (...) Есть две или более сторон, которые читают эту информацию. И каждое подтверждение информации или опровержение того, что ты видел или не видел, сразу же говорит о том, что видит твой радар», - сказал Цюнис.

Отвечая на вопрос, являются ли метеорологические шары теми объектами, которые Вооруженные силы Литвы должны сбивать, он отметил, что решение, сбивать ли летательный аппарат, принимается с учетом исходящей от объекта угрозы.

«Цель должна быть связана с задачами Вооруженных сил Литвы, а задача - это защита Литовского государства, воздушного пространства и сухопутной территории. (...) Сегодня у Вооруженных сил Литвы нет задачи бороться с контрабандой», - сказал представитель армии.

«Но есть ряд других способов, связанных с разведывательной информацией, которая является комплексной и содержит множество признаков, позволяющих предположить, что сейчас будет летательный аппарат, который перевозит не контрабанду, а что-то другое», - отметил Цюнис.

Ранее в понедельник министр обороны Лауринас Касчюнас заявил, что полномочия сбивать воздушные шары с контрабандой, пересекающие литовскую границу со стороны Беларуси или России, могут получить пограничники.  

Он сказал это после того, как в субботу вечером на территории Вильнюсского аэропорта упал воздушный шар с контрабандными сигаретами, предположительно прилетевший из Белоруссии. 

В свою очередь, глава Службы охраны государственной границы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что у пограничников нет ни необходимого оружия, ни законных полномочий, чтобы сбивать объекты, незаконно пересекающие литовскую границу по воздуху.

Глава СОГГЛ подчеркнул, что уже обратился в Министерство внутренних дел с просьбой инициировать изменения в законе, которые позволили бы пограничникам применять огнестрельное оружие против низколетящих объектов, нелегально пересекающих границу.

СОГГЛ утверждает, что за последний месяц было зарегистрировано около 250 инцидентов, связанных с этим типом воздушных шаров.

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