Подозреваемое ранее судно не связано с повреждением оптического кабеля возле Лиепаи: полиция

Как сообщили агентству ЛЕТА в отделе общественных отношений Госполиции, вчера вечером полиция завершила работу на судне, которое подозревалось в возможном повреждении кабеля.

В ходе процессуальных действий полицейские осмотрели судно и якорь, изучили техническое оборудование и журналы, а также допросили несколько человек. Экипаж судна сотрудничал с полицией, добровольно предоставляя всю необходимую для расследования информацию.

В настоящее время полученная информация не дает оснований полагать, что данное судно причастно к повреждению оптического кабеля. Расследование продолжается, в том числе выясняются обстоятельства, при которых был поврежден кабель.

В интересах следствия полиция не предоставила более подробных комментариев.

Как сообщалось, на прошлой неделе недалеко от Лиепаи

был поврежден оптический кабель Паланга (Швянтойи) - Лиепая.

Сообщение о повреждении кабеля, принадлежащего частной компании, поступило из Литвы. Инцидент произошел в территориальных водах Латвии 2 января.

Кабель принадлежит телекоммуникационному оператору "Arelion", принадлежащему шведскому пенсионному фонду "Polhem Infra". Компании также принадлежит кабель, соединяющий Швянтойи со шведским островом Готланд, который был поврежден весной 2025 года.