Поднимают демографию своими силами: эстонская компания стала платить сотрудникам за рождение детей десятки тысяч евро

Согласно сообщению в социальных сетях, компания Kaamos Group, по словам ее основателя и основного владельца Кайдо Йыэлехт, выплачивает своим сотрудникам субсидию в размере 10 000 евро за рождение первого и второго ребенка, 20 000 евро - за третьего, 30 000 евро - за четвертого и 20 000 евро - за последующих детей.

Как рассказал Йыэлехт в интервью Delfi.ee, вдохновением для создания этой системы поддержки послужил его собственный опыт, ведь у него самого шестеро детей. "Владельцы Kaamos верят, что дети вносят большой вклад в личное счастье каждого, и хотят поддержать своих сотрудников в этом приятном и ответственном мероприятии", - сказал Йеллехт. "Постепенное увеличение пособия призвано поддержать решение иметь больше детей", - пояснил он.

По словам Йыэлехта, если в настоящее время эстонские семьи ограничиваются одним или двумя детьми, то он очень надеется, что эстонские семьи задумаются о рождении третьего и четвертого ребенка. Именно поэтому при рождении третьего ребенка плата увеличивается.

На данный момент существенную помощь получили шесть семей.

"В Kaamos не очень большой штат, мы тщательно отбираем сотрудников, и они преданы нам", - сказал Йыэлехт.

В то же время он отметил, что для получения пособия сотрудник должен проработать в компании не менее двух лет, и это правило не позволяет злоупотреблять щедрым пособием при рождении ребенка.

На этом фоне демографическая ситуация в Латвии по-настоящему пугает. По последним данным - у нас в этом году худшие показатели по рождаемости за последние 100 лет. А государственное пособие на ребенка в Латвии составляет 25 евро, 100 евро за двоих и 225 евро за троих. За каждого ребенка по 100 евро, если детей больше трех.

В Эстонии же размер детского пособия зависит от количества детей в семье: на первого и второго ребенка пособие составляет 80 евро в месяц. Начиная с третьего ребенка и на каждого последующего ребенка выплачивается 100 евро в месяц.

Kaamos Group – учрежденная в 2002 году инвестиционная фирма. Крупнейшие инвестиции Kaamos Group делаются в сфере развития недвижимости, строительства и энергетики. По состоянию на конец 2022 года объем активов входящих в группу предприятий составлял 269,7 миллиона евро и собственный капитал – 164,2 миллионов евро. Kaamos Group обеспечивает работой более 350 человек.