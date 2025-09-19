Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Подешевеют мясо, яйца, хлеб, молоко и дешевые лекарства: проект нового госбюджета

© LETA 19 сентября, 2025 07:53

Новости Латвии 0 комментариев

 Партнеры по коалиции концептуально договорились по проекту госбюджета на следующий год, сообщила в твиттере премьер-министр Эвика Силиня.

Приоритетами бюджета являются безопасность государства, поддержка благосостояния и здоровья семей и инвестиции в образование, отметила глава правительства.

Министр экономики Виктор Валайнис в четверг вечером в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" сообщил, что в настоящее время наблюдается прогресс в обсуждении основных предложений, но все соглашения еще не достигнуты и эти вопросы предстоит решать.

Валайнис подтвердил слова председателя фракции Союза зеленых и крестьян Харийса Рокпелниса о том, что достигнута договоренность о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы до 12%. В то же время в Сейме продолжаются дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину. Министр отметил, что влияние этой договоренности на бюджет составит 15 млн евро без учета возможного снижения налога и на свинину.

Также Валайнис подтвердил, что будет отменена плата в размере 75 центов за рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Финансовое влияние этого предложения составит почти 10 млн евро, и государство компенсирует эту сумму аптекам.

"И это еще не все - есть и другие вопросы, по которым мы договорились", - добавил глава Минэкономики.

На вопрос, укладываются ли эти расходы в ранее определенное фискальное пространство, он ответил, что все эти средства нужны дополнительно, и одним из источников может стать снижение затрат на обслуживание государственного долга. Министр также уверен, что возможны и другие меры экономии средств для их использования на другие цели.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ранее сообщил, что правительство может рассмотреть проект госбюджета в ближайшие дни. На вопрос, может ли рассмотрение состояться в следующий вторник, министр отметил, что это самый поздний срок, когда это может произойти.

Обновлено: 08:00 19.09.2025
Загрузка

В пятницу в Латвии ожидается западный ветер порывами до 10-15 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

Бывший мэр Екабпилса, ныне депутат самоуправления Леонид Салцевич (Екабпилсская региональная партия) признал вину по уголовному делу о фальсификации годовых отчётов баскетбольного клуба «Jēkabpils», сообщил в четверг телеканал LTV в программе «Panorāma».

Российские спецслужбы активизировали свою деятельность и за сравнительно небольшие суммы денег способны подкупить отдельных жителей Латвии, чтобы те собирали информацию о значимых государственных объектах, заявил в программе TV24 «Ziņu TOP» депутат Сейма, председатель Комиссии по национальной безопасности Айнарс Латковскис (Новое единство).

Коалиция достигла принципиальной договорённости по проекту бюджета на 2026 год, заявила в соцсети X премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»). По её словам, приоритетами остаются государственная безопасность, поддержка семей и здравоохранение, а также инвестиции в образование.

В этом году в Индексе умных городов (IMD Smart City Index), разработанном Центром глобальной конкурентоспособности, Рига поднялась на 13 позиций и заняла 46-е место, сообщили в Рижской думе.

"Комендантский языковой час" - предприниматель и политик Андрей Козлов о новой инициативе Лианы Ланги.

