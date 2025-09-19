Подешевеют мясо, яйца, хлеб, молоко и дешевые лекарства: проект нового госбюджета

Приоритетами бюджета являются безопасность государства, поддержка благосостояния и здоровья семей и инвестиции в образование, отметила глава правительства.

Министр экономики Виктор Валайнис в четверг вечером в передаче Латвийского телевидения "Сегодняшний вопрос" сообщил, что в настоящее время наблюдается прогресс в обсуждении основных предложений, но все соглашения еще не достигнуты и эти вопросы предстоит решать.

Валайнис подтвердил слова председателя фракции Союза зеленых и крестьян Харийса Рокпелниса о том, что достигнута договоренность о снижении НДС на молоко, хлеб, яйца и мясо птицы до 12%. В то же время в Сейме продолжаются дискуссии о возможности включить в эту категорию свинину. Министр отметил, что влияние этой договоренности на бюджет составит 15 млн евро без учета возможного снижения налога и на свинину.

Также Валайнис подтвердил, что будет отменена плата в размере 75 центов за рецептурные лекарства стоимостью до 10 евро. Финансовое влияние этого предложения составит почти 10 млн евро, и государство компенсирует эту сумму аптекам.

"И это еще не все - есть и другие вопросы, по которым мы договорились", - добавил глава Минэкономики.

На вопрос, укладываются ли эти расходы в ранее определенное фискальное пространство, он ответил, что все эти средства нужны дополнительно, и одним из источников может стать снижение затрат на обслуживание государственного долга. Министр также уверен, что возможны и другие меры экономии средств для их использования на другие цели.

Министр финансов Арвилс Ашераденс ранее сообщил, что правительство может рассмотреть проект госбюджета в ближайшие дни. На вопрос, может ли рассмотрение состояться в следующий вторник, министр отметил, что это самый поздний срок, когда это может произойти.