Под Саулкрасты сгорел детский сад

Примерно за час до полуночи в Государственную пожарно-спасательную службу поступил звонок из Сейской волости Саулкрастского края, где горели крыша и чердак двухэтажного учебного здания, а также внешняя лестница здания.

В тушении участвовали Инчукалнская и Кримулдская добровольные пожарные дружины. Во время тушения пострадал один спасатель.

Пожар был ликвидирован сегодня утром в 06.53.

Детский сад посещают более 110 детей. В настоящее время самоуправление ищет решения для их размещения, но пока дети находятся дома.