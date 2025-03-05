Под охраной! Будут ли работать магазины во время войны, какие и как?

Глава Национального центра управления кризисами (NKVC) Вилмантас Виткаускас отмечает, что определены более 125 точек продажи продовольствия, необходимых товаров и лекарств по всей Литве, работа которых будет поддерживаться в кризисных ситуациях.

«Планируется, что они смогут в течение суток обеспечить необходимыми продуктами 50% населения. Например, в Вильнюсе будут работать около 20 таких магазинов, которые называются опорными торговыми точками», — говорит Виткаускас.

Работа этих магазинов будет обеспечиваться даже при отключении электроэнергии, отсутствии мобильной связи, интернета и т. д. Также будет разработан механизм направления людей в эти магазины. Будет гарантирована физическая охрана торговых точек, непрерывная доставка товаров, обеспечение работы сотрудников магазинов для обслуживания клиентов.

Можно будет расплачиваться даже без связи

В случае начала военных действий в Литве будет объявлена мобилизация. Тогда предприятия и государственные учреждения будут работать в специальном режиме. Например, банки смогут обрабатывать платежи в магазинах даже без связи. Иными словами, в off-line режиме.

Держатели банковских карт в опорных магазинах смогут приобрести необходимые товары (продукты питания, лекарства, топливо) на сумму, установленную Банком Литвы. Однако точный лимит пока не назван.

«При оплате в режиме off-line обязательно вводится PIN-код. Как только появляется связь, платежи должны совершаться в on-line режиме. Запрещено намеренно использовать off-line, он будет доступен только в исключительных случаях», — уточняется в постановлении.

Тем, у кого есть наличные деньги, можно будет расплачиваться в обычном порядке.

В список товаров могут включить товары гигиены

Глава Ассоциации торговых компаний Литвы Рута Вайнене отметила, что пока неизвестно, какой лимит будет установлен для платежей в off-line режиме. Она также добавила, что обсуждается вопрос включения в список товаров не только еды и лекарств, но и средств гигиены - туалетную бумагу, мыло и другие товары.

Кроме того, обсуждается возможность разрешить off-line платежи не только в опорных, но и в других магазинах.

В список опорных магазинов войдут крупнейшие торговые сети.

«Это будут крупные магазины крупнейших торговых сетей. Однако конкретного списка у нас пока нет», — добавляет она.

Первые три дня люди должны обеспечивать себя сами

Глава NKVC Виткаускас напомнил, что в первые три дня в случае чрезвычайной ситуации жители должны обеспечивать себя продуктами самостоятельно.

С 4 по 6 день этим занимается муниципалитет.

С 7 по 30 день — обеспечение идет из государственного резерва.

«Важно отметить, что в прошлом году в Литве была изменена система резервного обеспечения: вместо необработанных продуктов (например, зерна), которые сложно приготовить в экстремальных условиях, теперь запасаются готовые или быстроразворачиваемые продукты», — говорит Виткаускас.

Продукты питания для тех, кто не может сам прийти в магазины, будут доставляться с помощью некоммерческих организаций.

«Стоит отметить, что пищевая промышленность Литвы полностью обеспечивает жителей страны продуктами. Ее мощностей хватит даже в условиях серьезного кризиса», — подытожил Виткаускас.