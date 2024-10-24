Под Нарвой обнаружена 250-килограммовая авиабомба

В 12.20 поступило сообщение об обнаруженных во время земляных работ взрывных устройствах в деревне Хундинурга. О находке сообщили в Центр тревоги и саперы выяснили, что речь идет о 250-килограммовой авиабомбе времен Второй мировой войны и двух снарядах 76-мм калибра.

Саперы установили, что взрывные устройства поддаются транспортировке, и с помощью находившейся на месте тяжелой техники подняли их на транспортное средство. В сопровождении полицейского эскорта взрывные средства доставили на полигон в Сиргала. Содержавшую 114 кг взрывчатки авиабомбу вместе со снарядами обезвредили в 17.35.

Спасательный департамент напоминает, что взрывные устройства обладают очень разной формой и размером и крайне сложно оценить их состояние по внешнему виду. Единственно верный образ действий — сообщить об обнаруженном подозрительном предмете по номеру 112.