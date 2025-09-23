Почувствуйте разницу: мэр Даугавпилса хвастается самым низким в Латвии тарифом на отопление

Комиссия по регулированию общественных услуг (SPRK) утвердила тариф на отопление в Даугавпилсе на новый отопительный сезон — с 1 октября 2025 года по 30 апреля 2026 года — в размере 66,79 евро/МВт·ч. Повышение тарифа предполагалось, но этого удалось избежать благодаря оптимизации расходов и покупке энергоресурсов по более выгодной цене.

Самый высокий тариф на тепло в этом году будет в Риге. Там утверждено повышение тарифов - с 1 октября 2025 года тариф установлен в размере 83,01 евро за МВт·ч (без учета НДС). Этот тариф вырос на 11,9% по сравнению с предыдущим периодом и был утвержден Комиссией по регулированию общественных услуг (SPRK).

Для сравнения - вот цены на отопление в этом сезоне в крупных городах: