С августа действуют новые меры по снижению доступности алкоголя и ограничению его рекламы. Сегодня в Национальном совета по ограничению алкоголизма надзорные ведомства отчитались о ситуации в этой области и рассказали, какие проблемы видят.

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подчеркнул, что трёх месяцев недостаточно, чтобы судить об изменении потребления алкоголя — оценка проводится совместно с ВОЗ, результаты планируются к 2026 году. Уровень потребления алкоголя в стране высокий: по статистике за 2024 год, пьют у нас по 12 литров чистого алкоголя в пересчете на каждого жителя старше 15 лет.

Отмечен также рост числа пациентов с алкогольными расстройствами. С 2020 года число впервые зарегистрированных пациентов с диагнозами, связанными с алкоголизмом, выросло примерно на 8%, причём среди людей с зависимостью выросла доля женщин.

Употребление алкоголя среди школьников 15-16 лет заметно снизилось, зато врачи отмечают рост других зависимостей в этой возрастной группе — тягу к азартным играм и эксперименты с веществами. Сейчас опыт употребления алкоголя и случаев опьянения среди девочек встречается не реже, чем среди мальчиков, а по ряду показателей — даже чаще. В целом 78 % латвийских школьников хотя бы раз пробовали алкоголь, причём девочки делают это чаще, чем мальчики. Почти 40 % ребят впервые пробовали алкоголь в возрасте 13 лет или младше — это свидетельствует, что для населения Латвии характерно рано пробовать спиртное.

Нарушения при продаже алкоголя фиксируются, но не массово. За период с августа по октябрь полиция провела 19 контрольных закупок. По их итогам возбудили одно административное дело за незаконную покупку алкоголя, три дела за продажу в запрещённое время, 12 дел за продажу спиртного несовершеннолетним. Несмотря на новые ограничения, не отмечается роста подпольных продаж (чего опасались). С августа начато 16 административных производств за незаконное изготовление, хранение или транспортировку спиртных напитков, а также 7 уголовных дел за их незаконную реализацию и 10 — за изготовление, хранение и перемещение. Всего в этот период возбуждено 49 уголовных дел, связанных с незаконным оборотом алкогольных и табачных изделий.

На совете прозвучало, что налицо проблемы с определением границ рекламных ограничений. Бизнесу трудно понять, что трактовать как «информацию о товаре», а что уже считается рекламой скидок. Центр защиты прав потребителей пока действует по принципу «сначала консультируем, потом штрафуем». Малый бизнес из-за ограничений несёт потери: по данным Латвийской ассоциации торговцев, около 10 % небольших продуктовых магазинов уже закрылись или планируют закрыться из-за снижения оборота после сокращения разрешенного времени продаж спиртного.

Собрать данные за полугодие планируется к началу 2026 года, и ВОЗ к тому моменту тоже представит первые результаты анализа влияния ограничений на общественное здоровье.