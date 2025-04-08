Почти 6000 кандидатов в депутаты: завершена подача списков на выборы в самоуправления

Как сообщили агентству ЛЕТА в ЦИК, учитывая, что информация еще обобщается, количество представленных списков может быть больше.

Во всех самоуправлениях Латвии в этом году должен быть избран 731 депутат. К настоящему моменту число зарегистрированных кандидатов достигает 5975, то есть на один мандат приходится 8,1 кандидата.

Большинство кандидатов - 61,4% или 3671 человек, - мужчины. Средний возраст кандидатов составляет 47,4 года. Самому старшему кандидату 88 лет, самому младшему - 18 лет.

Почти 70% из тех, кто баллотируется на выборах, имеют высшее образование. 81% кандидатов в качестве своей национальности указали "латыш" или "латышка". Десятая часть кандидатов свою национальность не указала.

По информации на сайте ЦИК, в Риге на выборы самоуправления подано 16 списков кандидатов.

Конкуренция за депутатские места в столичной думе в этом году выше, чем на внеочередных муниципальных выборах 2020 года. В этом году за мандаты борются 743 кандидата, а пять лет назад в 15 списках было 707 кандидатов.

После регистрации списков ЦИК проверяет соответствие кандидатов закону. После получения заключений ответственных учреждений станет ясно, не будет ли кто-либо из кандидатов вычеркнут из списков.

С приближением конечного срока подачи списков кандидатов активность заявителей увеличилась, сообщили агентству ЛЕТА в Государственном агентстве цифрового развития (ГАЦР).

В ГАЦР сообщили, что только в понедельник, 7 апреля, было подано 60 списков кандидатов.

Муниципальные выборы состоятся в начале июня, а списки кандидатов принимаются до 8 апреля включительно.

