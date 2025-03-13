“Путин хочет восстановить Советский Союз в границах 1991 года в западном направлении. Это и есть план А — физически присоединить эти территории к России: Эстонию, Латвию, Литву, Белоруссию, Украину, Молдову, Грузию. Это то, чего он стремится достичь”, — объясняет Лиепниекс.

Однако если реализовать такую экспансию не удастся, Россия попытается сделать так, чтобы Запад оставил эти страны. “Чтобы там установился пророссийский режим или политика. Грузия уже отвернулась от Запада. Неизбежное последствие этого в том, что Запад ушел, и понятно, кто занял его место”, — отмечает Лиепниекс.

Он подчеркивает, что Молдова пока еще не попала под влияние России, но там идет активная борьба за политический курс. Если ситуация в Украине позволит, то, по мнению Лиепниекса, следующей целью будет именно Молдова.

Говоря о безопасности Балтийских стран, Лиепниекс отмечает, что ключевой вопрос — это не то, когда Россия будет готова к нападению, а то, сколько времени Балтия будет не готова к обороне. “Россия нападет не тогда, когда она будет готова, а в тот момент, пока мы не будем готовы”, — подчеркивает он.

По мнению Лиепниекса, у Польши может быть стратегический интерес не допустить создания российского сухопутного коридора, а Финляндия, вероятно, будет заинтересована в поддержке Эстонии. “Если НАТО каким-то образом продолжит существовать (и в какой-то форме, я думаю, оно продолжит — с США или без них), тогда у нас есть надежда, что в союзе этих стран мы сможем выдержать возможную войну”, — считает он.

В контексте безопасности Балтии он указывает, что риторика с разных сторон может становиться все более жесткой, особенно если, например, возвращение Дональда Трампа в Белый дом усилит взгляды о том, что страны Балтии “дискриминируют русских” и таким образом “провоцируют гнев Москвы”.

“Слушая, как говорит Трамп, я прекрасно понимаю, как он мог бы отреагировать: «Почему вы притесняете этих русских? Эти прибалты — они дискриминируют русских, они такие горячие. Я полностью понимаю Путина»”, — говорит Лиепниекс, подчеркивая, что такая позиция может создать дополнительные риски для Балтийских стран.

Лиепниекс предупреждает, что Балтийскому региону необходимо серьезно задуматься о своей обороне и вовлеченности союзников, так как геополитическая ситуация остается нестабильной, а решимость Запада может подвергнуться испытанию.