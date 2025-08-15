Почему у школьников нет права на ошибку? Выпускник борется за возможность пересдавать контрольные

По данным опросов, лишь 6% родителей поддержали запрет на пересдачу, тогда как 92% школьников выступают за возможность исправить неудачную работу. В результате дискуссия о послаблениях для основной школы продолжается, но о старшеклассниках чиновники пока говорить не хотели: мол, среднее образование это сознательный выбор, значит, и требования должны быть жёстче.

Против этой логики выступил выпускник Рижской Золитудской гимназии Артур Замеровскис. Он этим летом поступил на юридический факультет Латвийского университета и одновременно запустил инициативу на портале ManaBalss.lv. Молодой человек предлагает разрешить ученикам 10–12-х классов раз в семестр пересдавать одну контрольную по каждому предмету.

«Ошибки — это нормально. Даже политики принимают неверные решения и потом их отменяют. Почему школьнику нельзя исправить собственную оценку? Мы ещё только учимся жить и работать, и требовать, чтобы мы всё делали как роботы, несправедливо», — говорит Замеровскис.

Пока его инициатива собрала около 250 подписей. Автор объясняет скромные цифры летом и недостаточной информационной кампанией. Но если инициатива соберёи больше 10 тысяч, вопрос придётся рассматривать Сейму.