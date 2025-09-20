Почему Трамп толкает Индию к сближению с Россией и Китаем. Дело не только в российской нефти

Предлогом стала российская нефть. Но дело не только в ней.

Трамп уверяет, что трудности временные.

«У Индии и США особые отношения. Беспокоиться тут не о чем. Просто иногда не складывается», — сказал Трамп недавно.

Эксперты говорят, что США хотят выбить из Индии уступки в торговых переговорах, которые, по их мнению, зашли в тупик по вине администрации Трампа. Они предупреждают о последствиях не только для США, но и для Запада в целом.

«Есть риск, что политика Трампа запятнает не только США, но и европейские страны, учитывая их исторически тесные связи. Наверняка об этом Индии будут напоминать и Китай с Россией, учитывая их критическое отношение к Западу», — отмечает Джеймс Крэбтри, эксперт по Индии из Европейского совета по международным отношениям.

Разлад с быстро растущей четвертой экономикой мира угрожает интересам США во всем Азиатско-Тихоокеанском регионе и тормозит совместную разработку технологий, в том числе оборонных, предупреждают два ветерана внешней политики США.

«Америка рискует подтолкнуть Индию к неформальному сближению с Китаем, Россией и остальными странами блока БРИКС, — пишут бывший спецпосланник Госдепа Дэвид Голдвин и его коллега Джеффри Пайетт, до недавнего времени служивший помощником госсекретаря США. — Это серьезно осложнит попытки США диверсифицировать поставки товаров и комплектующих, обеспечить доступ к критически важным минеральным ресурсам и поддерживать основанный на международном праве порядок в Азиатско-Тихоокеанском регионе».

Главная угроза этому порядку исходила до сих пор от Китая, который не только стремится присоединить Тайвань, но и воевал с Индией за спорные пограничные территории. Теперь же добавился новый источник нестабильности — Трамп.

«Ослабление отношений между США и Индией неизбежно принесет стратегическую выгоду Китаю, а это не в интересах ни США, ни Индии», — пишет Кеннет Джастер из американского Совета по международным отношениям, отслуживший послом США в Индии с 2017 по 2021 годы.

Почему тогда Трамп решил поругаться с Индией?

Чем Трампу не угодила индийско-российская нефтяная торговля

Президента США в августе ввел повышенные пошлины в 50% на импорт индийских товаров в Америку и объяснил это тем, что Индия покупает российскую нефть, чем помогает Кремлю финансировать вторжение в Украину и снижает эффективность западных санкций против российских энергоносителей.

Индия от закупок не отказалась и к тому же обиделась. По двум причинам. Во-первых, крупнейшим покупателем российской нефти стал Китай, а против него Трамп никаких спецпошлин за это не вводил, несмотря на то что Дели — союзник, а Пекин — соперник США.

А во-вторых, потому что именно американцы после вторжения были против полного эмбарго на российскую нефть, предложили «потолок цен» и прямым текстом разрешили Индии зарабатывать на этом.

«Китайские и индийские НПЗ покупают дешевую российскую нефть и, конечно, выигрывают от наших санкций. Нас это вполне устраивает. Мы не против, чтобы хоть весь мир на этом зарабатывал. Главное, чтобы не Россия», — говорил через год после вторжения Бен Харрис, отвечавший тогда в Минфине США за нефтяные санкции.

И вот теперь выходит, что американцы придумали наказать Индию за то, что сами и разрешили ей делать. А Китай решили при этом не наказывать.

Ответ Индии не заставил себя долго ждать. Премьер Нарендра Моди позвонил Владимиру Путину и пригласил его приехать в Дели обсудить углубление двусторонних отношений. А после этого отправился в Китай впервые с момента вооруженных столкновений на границе пять лет назад.

Там он сфотографировался в теплой компании Путина и китайского лидера Си Цзиньпина.

«Таким образом Моди послал дипломатический сигнал Вашингтону, — пишет Джеймс Крэбтри из Европейского совета по международным отношениям. — Индия использовала свои связи с Россией, чтобы сигнализировать недовольство новой индийской политикой администрации Трампа».

Как Трамп поссорился с Моди

А начиналось все совсем по-другому. В феврале 2020 года Трамп с семьей приехал к Моди, и они вместе выступили перед ликующей стотысячной толпой. А через пять лет, когда Трамп вернулся в Белый дом на второй срок, уже Моди приехал к нему. Они тепло общались, и Трамп сказал, что дружба между США и Индией крепка как никогда.

Золотой век оказался скоротечным: уже в мае Трамп и Моди поругались.

Поводом было перемирие после короткого конфликта между Индией и Пакистаном. Трамп утверждал, что это он помирил их и предотвратил ядерную войну.

Индийские чиновники и военачальники не скрывают недовольства такими заявлениями, поскольку считают, что Индия без посторонней помощи справилась с Пакистаном. Недовольство подпитывает еще и тот факт, что США открыто поддерживают Пакистан, а Трамп после перемирия пригласил в Белый дом пакистанского генерала и устроил ему теплый прием.

Упорное нежелание Моди и его окружения признавать право Трампа на Нобелевскую премию мира за предотвращение ядерной войны подпортило отношения с Белым домом. А летом они стали еще хуже. На этот раз из-за торговли.

В минувшем апреле Трамп ввел гигантские пошлины на товары со всего мира, но тут же приостановил их до августа и начал переговоры. Когда они закончились, Индия оказалась среди проигравших: тарифы на ее товары Трамп установил в размере 25%, тогда как Европа, Япония и Южная Корея отделалась 15 процентами, главный индийский враг Пакистан — 19%, а Китай и вовсе получил передышку до ноября.

Но это было только начало. Трамп вскоре добавил еще 25% за российскую нефть. Аналитики усмотрели в этом попытку выбить из Индии уступки и убедить ее снизить тарифы на американские товары и открыть свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции.

Импортные пошлины в Индии действительно одни из самых высоких в мире, однако власти оправдываются тем, что страна очень бедная и просто обязана защищать своих производителей от богатых зарубежных корпораций, особенно в сельском хозяйстве.

Ошибки Белого дома

«Индия не стремится рвать отношения с Вашингтоном, она лишь защищает свое право на автономию. Администрация Трампа принимает независимость за неуступчивость и тем самым рискует свести на нет десятилетия стратегического сближения двух стран», — предупреждают Дэвид Голдвин и Джеффри Пайетт.

Разлад в отношениях произошел не со зла, а по глупости, уверены эксперты.

«Мне кажется, они просто уволили всех специалистов по Индии», — сказал бывший чиновник Минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш. По его словам, упорство в защите собственного рынка было не только предсказуемо, но гарантированно — и это известно всем, кто хоть раз вел торговые переговоры с Индией.

Трамп системно выхолащивает институты власти в США, соглашается Джеймс Крэбтри, и таким образом «ломает механизмы, которые способствовали позитивному развитию партнерства между Индией и США». Он приводит в пример «значительное ослабление Совета национальной безопасности, который играл центральную роль в улучшении сотрудничества с Индией при администрации Джо Байдена».

А Дэниел Тен Кейт, старший редактор агентства Bloomberg, курирующий освещение всей Азии, называет корнем проблем капризы и недальновидность Трампа.

«Нападки на Индию ярко демонстрируют стремление Трампа к тактическим победам в отсутствие долгосрочной стратегии. Трампу хватило несколько дней, чтобы свести на нет итоги более 10 лет тщательных дипломатических усилий США, направленных на сближение с Индией как с региональным противовесом Китаю», — пишет он.

«Стратегическая цель уравновесить Китай отошла на второй план по сравнению с другими приоритетами президента: прекратить войну России в Украине и получить Нобелевскую премию мира», — заключает он.

Крэбтри не верит, что Трамп готов вконец разругаться с Индией. По его мнению, тарифы и торговля в голове президента никак не связаны с общей стратегией США в регионе, а Индию он по-прежнему рассматривает как союзника.

«Поэтому со стороны властей Индии было бы ошибкой рассматривать эти тарифы как фундаментальный подрыв стратегического партнерства, которое две страны развивали на протяжении последних 25 лет, — пишет эксперт. — Я считаю, что Трамп по-прежнему очень заинтересован в партнерстве между США и Индией и доволен своими хорошими отношениями с Моди».

Отвернется ли Индия от США?

Нападки Трампа подогревают антиамериканские настроения в Индии. Там давно не доверяют США и любят Россию. И вот почему.

Сразу после разделения британской колонии на Индию и Пакистан в 1947 году индийцы взяли курс на независимость и с тех пор проводят «многовекторную политику». Пакистан же, напротив, с готовностью принял покровительство и военные базы США.

В конфликте 1971 года Советский Союз поддерживал Индию Индиры Ганди, а США помогали Пакистану. Только в XXI веке связи начали налаживаться.

Но отношения Индии с Россией по-прежнему теснее в обороне и энергетике, хотя в последнее время Дели все больше сотрудничает с Китаем, поскольку отстающая и увязшая в войне Россия не способна удовлетворить потребности полуторамиллиардной страны в технологиях и инвестициях.

Трампу не удастся заставить Индию изменить политику и отвернуться от России и Китая, уверены эксперты.

«Ослабление партнерства с США лишь укрепит решительность Индии проводить многовекторную политику, — уверен Джеймс Крэбтри. — Она позволяет ей сохранять гибкость, не загонять себя в жесткие рамки альянсов и поддерживать максимально широкий спектр отношений с партнерами во всем мире — от традиционных, таких как Россия, до новых партнеров в странах глобального Юга».

А с Вашингтоном Моди в итоге помирится, торговая сделка будет заключена, а пошлины Трамп снизит, надеется бывший посол США в Индии Кеннет Джастер.

«Несмотря на всю риторику, каналы связи остаются открытыми, и я надеюсь, что там уже обсуждаются конструктивные способы заключения торгового соглашения, — пишет он. — Если Трамп и Моди встретятся в конце сентября и урегулируют торговые вопросы, то США, вероятно, согласятся полностью отменить дополнительные 25% пошлины, даже если конфликт между Россией и Украиной не будет урегулирован».