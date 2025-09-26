Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Почему только на курицу? Фермеры и мясопереработчики требуют снизить НДС на всё свежее мясо

Редакция PRESS 26 сентября, 2025 16:43

Бизнес 0 комментариев

Центральный рынок, апрель 2025

Шесть крупнейших организаций, представляющих латвийских фермеров и мясопереработчиков, обратились к премьер-министру Эвике Силине с открытым письмом, призывая снизить ставку НДС до 12% для всей свежей мясной продукции.

В письме отмечается, что правительство планирует пилотный проект: с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года ставка налога будет снижена для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. Однако, по мнению фермеров, такое решение является неполным. «Оставив за бортом свинину, говядину и другие виды мяса, мы фактически подрываем конкурентоспособность целых отраслей», – подчеркнул председатель правления Совета сотрудничества сельскогохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис.

«Наша цель – обеспечить обществу доступ к местной еде. НДС это часть конечной цены продукта, которую мы не контролируем. Но мы можем добиться того, чтобы для всей мясной группы был одинаковый налоговый режим. Это реальная возможность, чтобы люди были сыты, выбирая доступный им продукт во всём ассортименте свежего мяса», – заявил Гутманис.

Латвийские фермеры напоминают, что мясо является одним из главных источников белка в рационе населения и должно рассматриваться как базовый продукт питания.

Сельхозорганизации уверены, что снижение НДС на всю мясную продукцию даст широкий эффект: более справедливое снижение цен для потребителей, укрепление местного производства и переработки, снижение доли импорта, расширение легального оборота и сохранение рабочих мест в регионах.

Комментарии (0)
Миериня Шрёдингера: главред журнала IR обратила внимание на одну странность

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Главный редактор журнала IR Неллия Лочмеле на своей странице в Твиттере/X назвала спикера Сейма Дайгу Миериню (Крестьянский союз Латвии, СЗК) - Миериней Шрёдингера, имея в виду известный мыслительный эксперимент, когда кот, помещённый в закрытый ящик с устройством из радиоактивного атома, яда и счетчика, одновременно находится в двух состояниях: жив и мёртв, пока ящик не открыт и не произошло наблюдение. Такую аналогию журналист провела, когда увидела, что все депутаты Сейма вчера голосовали по законопроекту о выходе из Стамбульской конвенции, а Миериня - только управляла этим процессом, но свое мнение никак не высказала.

Сигнал для других: ЕСПЧ разрешил депортировать гражданина Сирии из Австрии

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

Европейский суд по правам человека разрешил Австрии депортировать 19-летнего гражданина Сирии, отменив ранее введённый запрет на высылку от самой Австрии. Решение может открыть путь аналогичным действиям и в других странах ЕС.

«Будем ходить по магазинам и проверять ценники» глава бюджетной комиссии о снижении НДС

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

С 2018 года в Латвии действует сниженная ставка НДС на характерные для страны овощи и фрукты. В бюджете на следующий год льгота планируется также для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. При этом ряд сельскохозяйственных организаций предлагает расширить список, включив туда свинину, говядину и другую свежую мясную продукцию.

Массовая драка в Старой Риге: казалось бы, причём тут русские?

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

В соцсетях появилось видео, на котором запечатлена массовая потасовка в Старой Риге. Выложивший ролик человек провел параллель с недавним выступлением мэра Виестурса Клейнбергса.

Не корми медведя, чтобы не стать едой самому: эксперты предупреждают!

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

В Латвии популяция бурого медведя постепенно растёт и сейчас оценивается примерно в 150 особей. Особенно заметным присутствие зверя становится в Северной Видземе. Осенью, когда в леса отправляются грибники, сборщики ягод и туристы, вопрос о том, как человеку сосуществовать с этим охраняемым животным, становится особенно актуальным.

От «звезды» комсомола в евродепутаты: как проходила в Европарламент Инесе Вайдере

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Биография евродепутата Инесе Вайдере пёстра, как грудь дятла: от «лица» латвийского комсомола до члена национально-консервативной партии, по пути побывав и  «дочерью врага народа». В советское время она 12 лет была членом компартии и сторонницей её идеологии, за что позже получала упрёки с обеих сторон. Карьеру многолетнего депутата Европарламента от Латвии рассмотрел журналист jauns.lv. 

Скандал с украинскими матрешками: торговцев выгоняют с Центрального рынка (ВИДЕО)

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

После того как в социальных сетях разгорелась волна критики в адрес внешнего вида и ассортимента бывшего Овощного павильона Рижского центрального рынка, вице-мэр столицы Эдвардс Ратниекс заявил о наведении порядка и начале борьбы с символикой «страны-агрессора». Однако в результате этих действий пострадали обычные торговцы.

