Почему только на курицу? Фермеры и мясопереработчики требуют снизить НДС на всё свежее мясо

В письме отмечается, что правительство планирует пилотный проект: с 1 июня 2026 года по 30 июня 2027 года ставка налога будет снижена для хлеба, молока, яиц и свежего мяса птицы. Однако, по мнению фермеров, такое решение является неполным. «Оставив за бортом свинину, говядину и другие виды мяса, мы фактически подрываем конкурентоспособность целых отраслей», – подчеркнул председатель правления Совета сотрудничества сельскогохозяйственных организаций (LOSP) Гунтис Гутманис.

«Наша цель – обеспечить обществу доступ к местной еде. НДС это часть конечной цены продукта, которую мы не контролируем. Но мы можем добиться того, чтобы для всей мясной группы был одинаковый налоговый режим. Это реальная возможность, чтобы люди были сыты, выбирая доступный им продукт во всём ассортименте свежего мяса», – заявил Гутманис.

Латвийские фермеры напоминают, что мясо является одним из главных источников белка в рационе населения и должно рассматриваться как базовый продукт питания.

Сельхозорганизации уверены, что снижение НДС на всю мясную продукцию даст широкий эффект: более справедливое снижение цен для потребителей, укрепление местного производства и переработки, снижение доли импорта, расширение легального оборота и сохранение рабочих мест в регионах.

.