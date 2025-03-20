Два троллейбуса столкнулись сразу за остановкой общественного транспорта на перекрестке улиц Дзелзавас и Ницгалес. Поскольку дело было ближе к вечеру, оба троллейбуса «Рига сатиксме» были полны людей. Последствия аварии наблюдали многие как из окон соседних многоэтажек, так и из проезжающего мимо транспорта.

«Я услышал шум. Я сидел на балконе и курил, шум был громким», — говорит человек, живущий неподалёку.

«Похоже, первый троллейбус затормозил на пешеходном переходе. Второй ударил сзади. Были скорые, определенно пострадавшие. Они находились там не менее двух-трех часов», — говорит очевидец Арвидс.

Пострадавших действительно было сравнительно много, к счастью, среди них не было детей. Людям был причинен легкий и средний вред здоровью.

«Причины аварии в настоящее время выясняются и будут подробно объяснены. Одной из причин могли стать проблемы со здоровьем у одного из водителей. Помощь потребовалась восьми пассажирам и обоим водителям», — поясняет представитель «Rīgas satiksme» Байба Барташевича-Фелдмане.

Водитель, вероятно, имевший проблемы со здоровьем, это опытный водитель в расцвете сил, с которым раньше не возникало никаких проблем.

Пассажирам напоминают о том, что всегда следует крепко держаться за поручни во время поездок в общественном транспорте, если вы стоите.

Почему так много пострадавших в этой аварии - она случилась сразу за остановкой. Одни пассажиры только что сели в троллейбусы, другие собирались выходить на следующей остановке. Поэтому они, вероятно, не подумали о повышенных мерах безопасности.