Почему одни страны богатые, а другие бедные? За ответ на этот вопрос получена Нобелевская премия

«Они показали, насколько важны общественные институты для процветания страны. Общества, где не развит правопорядок, а власти эксплуатируют население, не развиваются и не меняются к лучшему. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему», — отметила Шведская академия наук.

Асемоглу настолько известен не только в академических, но и в широких кругах, что Нобеля ему прочили уже много лет.

В этом году премия особо актуальна, поскольку на Западе нарастает давление со стороны некоторых политиков на общественные институты, благодаря которым демократические страны добились процветания, как неоднократно доказывали Асемоглу и оба его соавтора.

В США близок к победе на президентских выборах Дональд Трамп, который так и не признал поражение на предыдущих выборах.

В Европе ЕС обвиняет Венгрию, Польшу и другие страны в нарушении фундаментальных прав граждан и наступлении на независимость судов и прессы. Аналогичные нападки со стороны властей Великобритании участились после брексита — правительство ограничило право на протесты и пыталось действовать в обход парламента и Верховного суда.

О том, чем это грозит процветанию, написано в вышедшем 12 лет назад бестселлере Асемоглу и Робинсона «Почему одни страны богатые, а другие бедные». А в прошлом году Асемоглу — уже в соавторстве с третьим американским лауреатом Джонсоном — выпустил новую книгу — «Власть и прогресс», в которой экономисты популярно излагают, почему технический прогресс не всегда ведет к улучшению качества жизни и укреплению свобод. Этот вопрос как никогда актуален в эпоху развития искусственного интеллекта и агрессивного использования технологий для влияния на умы населения через соцсети.

По мнению Нобелевского комитета, Асемоглу со товарищи заслужили премию, поскольку объяснили, почему при диктатурах и автократии экономика увядает, а богатеют только власти предержащие, и как переход к демократии увеличивает шансы всего населения на улучшение жизни.

Экономическая премия завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября. Экономика — молодая наука, и в завещании Альфреда Нобеля ничего о ней не говорится. Премия за нее появилась только после того, как в 1968 году центральный банк Швеции пожертвовал Нобелевскому фонду крупную сумму денег в честь своего 300-летия.

Так что формально приз не является Нобелевской премией, но вручается на той же церемонии и тем же комитетом. Он включает денежное вознаграждение примерно в 1 млн долларов и золотую медаль особого дизайна. Лауреата выбирает Шведская академия наук. Она руководствуется теми же правилами, что и при награждении выдающихся работ в других научных дисциплинах.