Почему не стоит класть мобильник экраном вверх: 4 причины

Эксперты собрали четыре причины, почему важно научиться класть телефон экраном вниз, когда вы им не пользуетесь.

Меньше отвлекающих факторов

Когда ваш экран постоянно на виду, любое уведомление автоматически отвлекает ваше внимание. Даже если вы не разблокируете телефон, ваш мозг всё равно реагирует, а это значит, что становится очень легко отвлечься, например, от разговора и переключиться на смартфон.

Увеличенный срок службы батареи

Каждое уведомление включает экран на несколько секунд — кажется, что это немного, но если таких вспышек десятки, а то и сотни в день, аккумулятор разряжается значительно быстрее. Когда телефон лежит экраном вниз, он не реагирует на входящие уведомления — эта функция есть практически во всех моделях.

Вежливость

Исследования показывают, что даже если телефон выключен, положив его экраном вверх, вы снижаете качество связи. Люди реже смотрят друг другу в глаза и чаще теряют нить разговора.

Телефон больше не доминирует в комнате

Наши устройства стали центром внимания, даже когда мы их не трогаем. Если положить их экраном вниз, они перестанут быть главным объектом в поле зрения, буквально освобождая место для людей, книг, еды, музыки и всего остального вокруг.