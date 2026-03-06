Почему мозг не может оторваться от телефона и сладкого: ученые объяснили странный эффект

Многие ругают себя за слабую силу воли. Но ученые говорят: проблема может быть вовсе не в характере.

Датский биотехнолог Никлас Брендборг объясняет, что наш мозг легко попадает в ловушку так называемых «суперстимулов».

Это явления, которые усиливают то, к чему организм и так склонен. Они ярче, сладче, громче и привлекательнее, чем то, что встречается в природе.

Именно поэтому мозг реагирует на них сильнее.

Чтобы объяснить это, ученые любят вспоминать эксперимент с птицами. Исследователь Николаас Тинберген положил в гнезда птиц искусственные яйца - намного ярче и больше настоящих.

Результат оказался неожиданным: птицы выбирали именно поддельные яйца и начинали высиживать их вместо своих.

Причина проста - инстинкт подсказывает: чем больше и ярче яйцо, тем оно «лучше».

С людьми происходит примерно то же самое.

Например, сладости.

Наш мозг любит сладкий вкус - миллионы лет это помогало находить безопасные и спелые плоды. Но современная индустрия научилась создавать продукты, которые в разы слаще природных фруктов.

В результате мозг выбирает конфету, а не клубнику.

Похожая история и с телефонами. Яркие иконки, уведомления, лайки и просмотры - всё это запускает систему поощрения в мозге.

Получить сто лайков в соцсетях намного легче, чем услышать комплимент в реальной жизни.

И мозг быстро привыкает к этому «ускоренному» удовольствию.

По словам исследователей, это далеко не случайность. Над созданием приложений и продуктов работают команды специалистов и огромные бюджеты.

Главная цель - сделать так, чтобы человек возвращался снова и снова.

Но есть и хорошая новость.

Оказывается, мозг можно «перенастроить». В одном эксперименте люди, которые сократили потребление сахара, уже через три месяца начали воспринимать десерты на 40 процентов слаще, чем раньше.

Другими словами, рецепторы постепенно возвращаются к норме.

Есть и неожиданный совет: сделать жизнь немного скучнее.

Исследования показывают, что чем проще и однообразнее еда, тем меньше люди переедают.

А если телефон перевести в черно-белый режим или убрать из него соцсети - интерес к бесконечной прокрутке тоже быстро падает.

Иногда самый простой способ вернуть контроль над мозгом - убрать всё слишком яркое, слишком сладкое и слишком захватывающее.

Возможно, поэтому ученые все чаще повторяют неожиданную фразу:

«Скучное - это новое модное».