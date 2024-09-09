По состоянию на 2023 год в латвийских вузах училось около 10 тысяч иностранцев. Больше всего — из Индии (порядка 2700 человек) и Узбекистана (1300). Язык обучения у них английский, и для вузов это прекрасный бизнес, ведь каждый такой студент платит за обучение по 3-4 тысячи евро в год. Для экономики страны это тоже польза: молодые люди тратятся на проживание, питание, развлечения, а многие и подрабатывают.

Одним из таких студентов в свое время был ливанец Хосам Абу Мери, действующий министр здравоохранения Латвии, подчеркивающий, что лучший путь интеграции — знать госязык страны проживания. Говоря по опыту, министр пояснил, что если общаться с местным населением по-русски или по-английски, отношение к иностранцу будет не столь положительным, как тогда, когда он владеет латышским.

Авторы передачи устроили эксперимент: они обращались к курьерам Wolt или Bolt на улицах и приглашали их на курсы. Их работа проста и больших знаний латышского не требует — но хотят ли они его изучать, думая в будущем остаться в Латвии?

Были распечатаны объявления с призывом подавать заявки на бесплатные курсы для иностранцев. Журналисты раздали курьерам около 20 листовок, но большого интереса предложение не вызвало. Опрошенные иностранцы чаще всего поясняли, что на курсы нет времени и что это будет нецелесообразно. Некоторые выразили интерес, но нельзя было понять, подадут ли они заявки.

Но уже через несколько часов заявки по указанному телефону посыпались одна за другой, и за короткое время набралось 25 желающих. Больше, чем розданных объявлений — видимо, заработало «сарафанное радио».

Для курсов было организовано помещение, приглашена учительница — Даце. В первый день из 15-20 человек, обещавших прийти заниматься, занятие посетило десять. Все — студенты из Шри-Ланки. После первого часа общения Даце пришла к выводу, что студенты мотивированы учиться, стараются. И за обещанные 15 учебных часов люди действительно многого могут достигнуть — главное ведь заинтересовать их продолжить учить язык и по окончании курсов.

Десять учеников пришли — хотя листовки журналисты на улицах раздавали максимум часа два, а в соцсетях курсы вообще не рекламировались никак. К тому же явиться следовало чуть ли не на следующий же день. Однако молодые люди пришли. Так что десять желающих учиться — пожалуй, это даже очень много, прозвучало в передаче.

Журналисты LTV также выяснили, что политика вузов и государства касательно освоения латышского языка иностранными студентами сейчас такова, что их не стараются научить госязыку на приличном уровне. А ведь, получив степень бакалавра или магистра наук, они могли бы стать полезными специалистами.

Да, латышский изучать обязаны все иностранцы, учащиеся в вузах больше полугода, минимальный требуемый государством уровень — базовый А1.

На практике это означает, что иностранным студентам, например, РТУ, преподают латышский на первом курсе в течение одного семестра.

В РТУ отмечают, что поддерживают стремление изучать госязык, дают информацию о курсах. Подобным же образом обстоят дела в высшей школе бизнеса Turība и в университете им. П. Страдиня — но там, однако, требуют на отдельных программах медицинских специальностей овладеть госязыком уже на уровне B.

Председатель правления Turība Имант Бергс говорит, что это ответственность государства и самоуправлений — продолжать укреплять связь студентов с Латвией, предоставляя им следующие курсы латышского. Но бесплатных курсов или за минимальную плату почти нет, а когда объявляют набор на них — места расхватывают моментально, их всегда не хватает. Рижская дума тоже организует бесплатные курсы, и в этом году мест уже нет.

Чтобы изучать латышский, платя по рыночной цене из своего кармана, нужна сильная мотивация. Один из таких увлеченных студентов — индиец Гокул, тиктокер, многим известный своими забавными историями о жизни иностранца в Латвии. У Гокула уже есть степень бакалавра, полученная в РТУ, и теперь он собирается продолжить учебу в магистратуре. Изучает латышский, смешит подписчиков новыми историями о трудностях и курьезах, с которыми столкнулся при этом.

По словам Гокула, вуз в Латвии он выбрал потому, что плата за обучение была ниже, чем в других странах ЕС. Но теперь видит в ней большой потенциал и учит язык, за годы учебы на бакалаврской программе освоенный мало. Он считает, что государству следовало бы помогать студентам осваивать латышский если не на бесплатных курсах, то за символическую доплату — допустим, 5 евро за занятие. Так можно было бы набрать более многочисленные группы.

Хочет ли само государство, чтобы студенты-иностранцы, получив диплом, оставались в Латвии и трудились на ее благо, владели латышским? Государственные плановые документы это предусматривают, привлечение студентов — одно из направлений государственной стратегии развития человеческого капитала.

Некоторые выпускники вузов и сейчас остаются на постоянное жительство. По словам замгоссекретаря Минобразования Яниса Пайдерса, в этой категории около 40% обладателей вузовских дипломов трудоустраиваются в Латвии.

За интеграцию в стране отвечает Министерство культуры. Там признают, что в интеграции иностранных студентов есть трудности. Как правило, всё упирается в финансирование проектов — оно раздроблено, оно непостоянно, а ведь в изучении языка перерывы нежелательны, отметила министр культуры Агнесе Лаце:

«Спрос намного превышает предложение. Например, в администрируемой МОН программе освоения латышского языка на средства миграционного и интеграционного фонда курсы в год может посетить примерно 450 человек. Иностранных же студентов сейчас в стране больше 10 тысяч. Эти цифры сами по себе показывают, что мы неспособны обеспечить это предложение».

Политическая воля упорядочить всё это и расширить предложение языковых курсов есть, прозвучало в передаче, но всё будет не так скоро. Одна из проблем ( и ее уже начинают решать) — нехватка преподавателей. Правительство уже утвердило программу подготовки 100 педагогов.