Почему Галкина и Пугачеву до сих пор не хотят пускать в Украину?

Как заявил Суханов в комментарии Novosti.LIVE, он считает, что украинцы пока не готовы принять российских оппозиционных артистов. Суханов сравнил нынешнее состояние украинского общества с организмом, выздоравливающим после болезни, и подчеркнул необходимость дать время процессу восстановления.

«Когда мы простужаемся, потому что просидели на сквозняке или подхватили вирус, мы стараемся остаться дома на день-два ради иммунитета. Дать ему немного времени восстановиться . И только потом можно выходить и заниматься своими делами. Уверяю вас, украинское общество ещё не настолько «оправилось», чтобы к нам могли приезжать артисты из России. И когда мы всё поймём, тогда и они смогут приехать. Но пока мы находимся на опасной границе. Мы можем снова замкнуть круг», — сказал Алексей Суханов.

Несмотря на то, что некоторые российские артисты открыто поддерживают Украину, например, Максим Галкин , звезда экрана считает, что этого недостаточно для изменения их статуса. «Короче говоря, я думаю, что сейчас не время их впускать. Нам нужно заниматься своим, украинским. Они могут поддерживать кого угодно. И большое им спасибо за поддержку Украины, большое им спасибо, но они должны оставаться чужими для Украины. Потому что если мы будем воспринимать их как «своих», мы снова пойдём не по тому пути. У украинцев нет братьев, кроме совестливого украинца», — добавил ведущий.

...Сам Суханов - российский журналист, который переехал в Киев ещё в 2014-м, прошёл путь интеграции: выучил язык, получил украинское гражданство и активно выступает за независимость Украины.