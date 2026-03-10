К такому выводу пришли исследователи из Эксетерского университета, которые провели серию экспериментов с картошкой фри.

Учёные клали пакет с чипсами рядом с собой и наблюдали за реакцией птиц. Когда чайка приближалась, исследователь либо смотрел прямо на неё, либо отводил взгляд.

Результат оказался неожиданным. Из 74 птиц только около трети решились подойти к еде, а украсть её попытались всего 19 чаек. При этом птицы значительно чаще атаковали, когда человек не смотрел на них.

В другом эксперименте исследователи использовали пакеты чипсов разных цветов. Чайки почти всегда выбирали тот пакет, который держал человек, что показывает: птицы внимательно следят за людьми и запоминают, какая еда может быть вкусной.

Учёные считают, что такое поведение говорит о довольно развитых когнитивных способностях чаек. По наблюдениям исследователей, большинство птиц вообще избегает людей — а «воровством» занимается лишь небольшая часть.

Поэтому один из самых простых способов защитить свой обед на пляже — просто смотреть на чайку.