Почему бензин в Эстонии дешевеет, а в Латвии дорожает?

Еще в конце августа цены на топливо в Эстонии были выше, чем в Латвии, и держались на уровне выше 1,60 евро за литр, но в начале сентября они упали более чем на 10%.

"Различия в ценах на бензин между Латвией и соседними странами определяются несколькими факторами, в том числе налоговой политикой, однако в настоящее время основной причиной является конкурентная активность розничных продавцов топлива и ценовой демпинг на рынке Эстонии", — объясняет руководитель топливного направления Circle K Latvia Гатис Титовс.

В настоящее время на рынке Эстонии наблюдается сильное давление на цены – часть торговцев отказывается от скидок по программам лояльности и значительно снижает цены. Остальные - реагируют на такие действия и также вынуждены снижать цены на топливо.

...Как недавно сообщал press.lv, цены на бензин в Эстонии сейчас гораздо ниже латвийских. так, цена на 98-й бензин колеблется районе 1.410 евро, в Латвии 95-й стоит от 1.510 (на некоторых заправках в Риге от 1.410).