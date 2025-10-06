Разногласия вокруг Стамбульской конвенции — только начало кризиса в коалиции?

Хотя "Новое Единство" считает, что правительство может проработать до следующих выборов, а СЗК публично утверждает, что не собирается его разваливать, несколько оппозиционных партий не скрывают своего стремления сформировать новое правительство, стирая при этом и некоторые прежние "красные линии", сообщила передача Латвийского телевидения "De facto".

Один из лидеров СЗК, министр экономики Виктор Валайнис утверждает, что голосование против Стамбульской конвенции не означает желания за год до выборов радикально менять отношения в коалиции.

Тем временем ветеран СЗК, заместитель руководителя парламентской фракции Аугустс Бригманис, которого партия "Прогрессивные" называет одним из разжигателей нестабильности в правительстве, отвергает приписываемую ему роль.

Тем не менее в разговоре с "De facto" он не скрывал, что результаты опроса членов входящего в СЗК Крестьянского союза Латвии показали большое недовольство нынешней ситуацией.

"Объединенный список" (ОС) некогда очерченные в отношении СЗК "красные линии" соблюдает уже не так строго, а после ухода Айнарса Шлесерса из Сейма в Рижскую думу больше не говорит категорического "нет" сотрудничеству с депутатами партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), следует из сказанного руководителем парламентской фракции ОС Эдгарсом Таварсом.

Однако, если ОС в случае развала правительства выразил готовность возглавить новый Кабинет министров, то Национальное объединение ожидает, что инициативу возьмет на себя СЗК.

В качестве партнеров Нацобъединение видит "Новое Единство", но не исключает сотрудничество и с ЛПМ. Но как обеспечить парламентское большинство, если у СЗК, Нацобъединения и ОС втроем не набирается 51 голос?

Это означало бы необходимость сотрудничества либо с "Новым Единством", либо с ЛПМ. Согласится ли при этом ЛПМ на прекращение отношений Латвии с Россией?

"Это вопрос к ним, однако позиция "Нового Единства" за время работы этого Сейма тоже неоднократно менялась, и, если дойдет до конкретных переговоров и конкретной ситуации, то в парламенте есть также депутаты, не входящие ни в одну из фракций. Наверняка таких может стать еще больше после развала правительства. Придет время - тогда и решим", - прокомментировала ситуацию председатель правления Нацобъединения Илзе Индриксоне.

