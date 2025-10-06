Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Разногласия вокруг Стамбульской конвенции — только начало кризиса в коалиции?

© LETA 6 октября, 2025 11:19

Важно 0 комментариев

Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульская конвенция, а точнее, стремление парламентского большинства выйти из нее, что поддержал и коалиционный Союз зеленых и крестьян (СЗК), стало поводом для публичного обострения конфликтов, которые уже давно назревали внутри коалиции.

Хотя "Новое Единство" считает, что правительство может проработать до следующих выборов, а СЗК публично утверждает, что не собирается его разваливать, несколько оппозиционных партий не скрывают своего стремления сформировать новое правительство, стирая при этом и некоторые прежние "красные линии", сообщила передача Латвийского телевидения "De facto".

Один из лидеров СЗК, министр экономики Виктор Валайнис утверждает, что голосование против Стамбульской конвенции не означает желания за год до выборов радикально менять отношения в коалиции.

Тем временем ветеран СЗК, заместитель руководителя парламентской фракции Аугустс Бригманис, которого партия "Прогрессивные" называет одним из разжигателей нестабильности в правительстве, отвергает приписываемую ему роль.

Тем не менее в разговоре с "De facto" он не скрывал, что результаты опроса членов входящего в СЗК Крестьянского союза Латвии показали большое недовольство нынешней ситуацией.

"Объединенный список" (ОС) некогда очерченные в отношении СЗК "красные линии" соблюдает уже не так строго, а после ухода Айнарса Шлесерса из Сейма в Рижскую думу больше не говорит категорического "нет" сотрудничеству с депутатами партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ), следует из сказанного руководителем парламентской фракции ОС Эдгарсом Таварсом.

Однако, если ОС в случае развала правительства выразил готовность возглавить новый Кабинет министров, то Национальное объединение ожидает, что инициативу возьмет на себя СЗК.

В качестве партнеров Нацобъединение видит "Новое Единство", но не исключает сотрудничество и с ЛПМ. Но как обеспечить парламентское большинство, если у СЗК, Нацобъединения и ОС втроем не набирается 51 голос?

Это означало бы необходимость сотрудничества либо с "Новым Единством", либо с ЛПМ. Согласится ли при этом ЛПМ на прекращение отношений Латвии с Россией?

"Это вопрос к ним, однако позиция "Нового Единства" за время работы этого Сейма тоже неоднократно менялась, и, если дойдет до конкретных переговоров и конкретной ситуации, то в парламенте есть также депутаты, не входящие ни в одну из фракций. Наверняка таких может стать еще больше после развала правительства. Придет время - тогда и решим", - прокомментировала ситуацию председатель правления Нацобъединения Илзе Индриксоне.

(Lsm.lv)

«Чрезвычайная ситуация!» Объявлена эвакуация на Центральном вокзале

Важно 20:52

Важно 0 комментариев

Во вторник, 21 октября, около 18:30 из Рижского Центрального вокзала были эвакуированы люди. Как сообщают очевидцы, по громкоговорителю прозвучали объявления о возникновении «чрезвычайной ситуации», после чего находившиеся в здании люди поспешно пытались его покинуть, сообщает портал Jauns.lv

Рижанам 4 дня подряд советуют пить кипячёную воду

Новости Латвии 20:47

Новости Латвии 0 комментариев

С 27 по 30 октября в Риге запланирована профилактическая дезинфекция водопроводной сети, сообщили в отделе коммуникации SIA «Rīgas ūdens».

Каникулы на 220 км/ч: школьник устроил гонки с полицией (Видео)

Важно 20:37

Важно 0 комментариев

В ночь на вторник Государственная полиция задержала 13-летнего мальчика, который на большой скорости пытался скрыться от стражей порядка на автомобиле “Škoda”, сообщает портал tv3.lv со ссылкой на Государственную полицию.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

