По старинному методу: в Латвии прокладывают дороги из бревен и торфа

Дорожные рабочие по точным замерам пилят небольшие бревна пополам. Чтобы затем соединить их проволокой и, следуя старинным методам, уложить их на дорогу. Работа сложная.

«Это первый объект, где мы так работаем. Здесь действительно нужно приложить усилия — еще не было так тяжело. Проволоку нужно протянуть, закрутить, отрезать. В целом, это тяжелая работа. В конце дня мы все без сил», — признает дорожный рабочий Андрис.

В зависимости от погоды за час удается продвинуться лишь на пару метров. Новая лесная дорога будет длиной 1 км 590 метров. Из которых 530 — будет покрыто мелкими хвойными бревнами. Сначала вдоль дороги укладывают большие бревна, а сверху кладут поменьше. Их и скрепляют проволокой. Этот метод использовали еще в прошлом веке. Сегодня применяется редко — только на особых участках дороги.

«Такое решение предусмотрено для преодоления грунта с низкой несущей способностью, без удаления торфа. Если бы потребовалось удалить торф, нам пришлось бы выкапывать его, пока не достигнем минерального грунта. Весь торф пришлось бы транспортировать, а на его место завозить соответствующий материал из карьеров», — говорит Айвис Холкинс, старший специалист по лесной инфраструктуре Земгальского региона LVM.

Для строительства этой дороги нужно около 600 кубометров древесины.

В основном используются деревья из ближайших районов, пострадавшие от короеда. Это позволяет бережно относиться к природе, но на деревянном покрытии всё не заканчивается.

«Следующий важный этап после укладки деревянного покрытия — это его покрытие торфом. Этот процесс необходим, чтобы к древесине не поступал кислород. В анаэробных условиях дерево разлагается очень медленно, при соответствующем уровне влажности», — поясняет Айвис Холкинс.

Такая дорога состоит из трех слоев — древесины, торфа и песка — и служит от 50 до 70 лет. Общие затраты на этот участок дороги — около 260 тысяч евро.

«Эти дороги доступны для всех — будь то грибники, ягодники или участники всяких мероприятий. Государственные леса открыты для всех, в том числе и эти леса. Этими лесными дорогами часто пользуются также другие владельцы лесов и земель», — говорит Янис Белицкис, руководитель по планированию управления лесами региона Средней Даугавы LVM.

Ежегодно LVM реконструирует или строит заново более 300 километров лесных дорог, которые служат как хозяйственным, так и общественным нуждам.