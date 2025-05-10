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Доступность

По одному на 20 000 латвийцев — назначены банкоматы, которые будут выдавать деньги в чрезвычайных ситуациях (1)

© LETA 10 мая, 2025 09:30

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В Латвии уже несколько лет ведется работа по обеспечению доступности критически важных финансовых услуг, и в настоящее время по всей стране определено почти 100 критически важных банкоматов, которые в случае кризиса в первоочередном порядке будут обеспечены наличными, сообщили агентству LETA в Банке Латвии.

Работа по обеспечению доступности критически важных финансовых услуг охватывает как доступность наличных, так и безналичных средств. Что касается доступности наличных денег, то определены почти 100 критически важных банкоматов, которые в случае кризиса будут обеспечены наличными в приоритетном порядке, а также обеспечено их автономное электроснабжение и подключение к центрам обработки данных. Что касается безналичных платежей, то с 1 января 2025 года вводится автономная оплата картами.

Закон обязывает латвийские банки предоставлять критически важные финансовые услуги, если они владеют не менее чем 5 % всех вкладов в Латвии. Это Swedbank, SEB banka, Citadele и Luminor Bank. Банк Латвии вместе с этими четырьмя банками регулярно пересматривает количество банкоматов и оценивает, насколько оптимально они расположены, говорится в сообщении Банка Латвии.

В настоящее время в Латвии насчитывается 860-870 банкоматов, и более 99 % населения находится менее чем в 20 километрах от ближайшего банкомата, сказал Банк Латвии, добавив, что охват банкоматами оптимален.

Что касается критических банкоматов, то в настоящее время планируется, что в будущем их будет около 100, отметили в Банке Латвии. Доступность наличных денег будет усилена законом с 1 января 2025 года, но до этого времени финансовый сектор заботился об этом в рамках меморандума о сотрудничестве с Банком Латвии.

Положение о предоставлении критических финансовых услуг действует с осени 2023 года, когда Банк Латвии издал Правила управления критическими финансовыми услугами.

Банк Латвии также пояснил, что Эстония в настоящее время вводит офлайн-расчеты в кризисных ситуациях, а в Латвии эта система была разработана в сотрудничестве центрального банка и коммерческих банков и действует с начала этого года. Крупнейшие продуктовые, топливные и аптечные сети будут предлагать офлайн-платежи в случае кризиса. Банк Латвии не назвал конкретные торговые сети, которые в случае необходимости будут предлагать офлайн-решения, но сообщил, что это крупнейшие сети с несколькими сотнями торговых точек, и их число постоянно растет.

Решение, реализованное в Латвии, работает не только в случае крупных кризисов, таких как отключение электричества в Испании и Португалии, но и в случае временных перебоев со связью. С помощью карты можно купить товары, топливо и лекарства на сумму до 200 евро в период отключения.

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