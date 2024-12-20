По 100 звонков мошенников в час: латвийцев «празднично» предупреждают

«Я ему продолжаю говорить, что не назову свой персональный код. На что он спрашивает: что, я не верю, что он консультант? Я говорю — да, не верю...», — рассказывает женщина, который позвонил «представитель» Tele2, утверждавший, что ее номер, который она использует уже 15 лет, надо поменять.

Так как женщина не поддалась на уговоры, мошенник стал агрессивным.

Операторы мобильной связи отмечают, что в среднем каждый час блокируют около 100 мошеннических звонков.

Приемы преступников очень разнообразны.

«Они звонят и говорят, что у вас завтра закончится тарифный план и SIM-карта отключится, поэтому надо поменять сейчас. Якобы надо вас идентифицировать — поэтому заставляют назвать персональный код или авторизоваться через Smart-ID. Или говорят, что у вас скидка заканчивается», — рассказывает руководитель Bite Latvija по вопросам процессов внутренней безопасности Рейнис Пуданс.

Руководитель по коммуникации Tele2 Оскар Фирманис же отметил, что решения компании блокируют все больше разных поддельных связанных с рождественской тематикой поддельных сайтов. Например, поддельные магазины или сайты, которые призывают жертвовать на благотворительность или участвовать в лотерее.

«Кроме звонков используется также WhatsApp и различные другие способы связи, через который люди чатятся или обмениваются видеозвонками. Вот там, по сути, операторы ничего не могут сделать», — признала директор службы обслуживания частных лиц LMT Илзе Саулите.

По данным Госполиции только по Видземскому региону, в этом году телефонные мошенники похитили более 870 тыс евро у более чем 300 человек.

«Новые тенденции таковы, что они стали задействовать людей, владеющих латышским языком, что несколько увеличивает момент доверия», — рассказал начальник Отдела по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции Улдис Мелндурис.

Следует обратить внимание на характерные для мошеннических атак признаки: неожиданные звонки, создание срочности и требования выдать конфиденциальные данные. Эксперты прогнозируют, что в будущем искусственный интеллект, становясь все более развитым, сделает еще более трудным распознание мошенников, которые его используют.