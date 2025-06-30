Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

Плохая погода уменьшает детский травматизм: главврач Детской клинической больницы

© LETA 30 июня, 2025 11:11

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В первом полугодии этого года число случаев детского травматизма уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 150, рассказала в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" главный врач Детской клинической университетской больницы (ДКУБ) Ренате Снипе.

В то же время, как отметила Снипе, это связано и с неблагоприятной погодой, так как дети больше времени проводят в помещениях и реже получают травмы.

Главврач Детской больницы подчеркнула, что о безопасности детей должны заботиться родители. Все еще часто дети получают травмы на батутах, поэтому нужно следить за детьми, когда они на них прыгают.

Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) также призвал родителей заботиться о безопасности детей на батутах и надувных аттракционах. Перед покупкой батута необходимо проверить его маркировку - безопасный батут должен иметь маркировку CE и соответствовать стандарту EN 71-14.

Батуты следует устанавливать только на ровной поверхности, мягком покрытии или траве, вдали от деревьев, заборов и других препятствий. Необходимо использовать защитную сетку и регулярно проверять ее крепления. При использовании надувных аттракционов ЦЗПП призывает удостовериться в том, что они установлены профессионально и надежно закреплены. Также необходимо использовать только сертифицированные аттракционы с соответствующими сертификатами безопасности EN 14960.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 30.06.2025
Пенсионеры, мосты и оружие загнали латвийский госбюджет в минус
Bitnews.lv 7 минут назад
«Пересмотр бюрократических процессов — путь в госуправлении для сокращения расходов»
Sfera.lv 55 минут назад
Рижскому транспорту запретят стоянки во время Праздника песни и танца школьной молодежи
Bitnews.lv 1 час назад
Rīgas siltums заявила о готовности уменьшить запланирование повыше тарифов на осень
Bitnews.lv 1 час назад
Электроэнергия в Балтии подешевела: в Латвии цена упала на 36%
Bitnews.lv 2 часа назад
«Непростое, но необходимое политическое решение»
Sfera.lv 3 часа назад
Кредиты растут, депозиты тают
Bitnews.lv 4 часа назад
Миллиардер: «Мир загоняют в застой ради установления власти Антихриста»
Sfera.lv 6 часов назад

В больнице Страдиня проведена уникальная операция по удалению опухоли: подробности

Новости Латвии 18:34

Новости Латвии 0 комментариев

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

Читать
Загрузка

Это не удобный бонус, а основа доверия общества: юрист критикует очередной «электронный» провал

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Читать

Праздник песни: парковка в Риге существенно ограничена почти на 2 недели

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

Читать

Не более трех человек в год: изменится порядок обучения водителей с «белыми правами»

Выбор редакции 17:55

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

«Rīgas siltums» выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы в новом сезоне

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Европа снова бьет температурные рекорды. И в странах Балтии жара на подходе

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Читать

Мэр литовского Каунаса на своем Rolls-Royce сбил человека на пешеходном переходе: и это уже второй раз

Важно 17:25

Важно 0 комментариев

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Мэр литовского Каунаса Висвалдас Матийошайтис в понедельник днем ​​сбил мужчину на пешеходном переходе, сообщает BNS.

Читать