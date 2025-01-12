Пленный солдат КНДР: северокорейцы несут «значительные» потери в войне РФ против Украины

Один из пленных северокорейских солдат рассказал о "значительных" потерях в рядах войск КНДР в России, об этом сообщает южнокорейское информагентство "Рёнхап" со ссылкой на южнокорейскую разведку.

По оценкам южнокорейских чиновников, Северная Корея направила около 11 000 военнослужащих для поддержки России в ее войне против Украины.

По данным разведки Южной Кореи по состоянию на прошлый месяц, по меньшей мере 100 военнослужащих КНДР были убиты, и еще около 1000 получили ранения.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ потеряла до батальона северокорейских солдат в Курской области за два дня. Глава государства уточнил, что уже в рядах военных КНДР "3800 убито или ранено".

По сообщениям Института изучения войны, "несмотря на частые удары украинских беспилотников, северокорейские силы разворачивают большие штурмовые группы для ведения боевых действий, что, вероятно, способствует высокому уровню потерь со стороны Северной Кореи и, вероятно, повлияет на уроки, которые северокорейское военное командование извлечет из боевых действий в этой войне".

По данным газеты The Washington Post, северокорейские войска, воюющие в Курской области, атакуют большими группами при поддержке российской артиллерии и беспилотников, в отличие от российских войск, которые обычно передвигаются меньшими группами.

Издание отмечает, что российские войска следуют за северокорейскими, чтобы "стабилизировать достижения", добавляя, что силы КНДР в значительной степени полагаются на превосходящее количество личного состава для продвижения вперед, несмотря на плохую тактику.

Представитель Службы безопасности Украины (СБУ) заявил, что арест двух северокорейских солдат в Курской области России является "неоспоримым доказательством" причастности Пхеньяна к войне.

Двое неназванных мужчин были захвачены украинскими войсками и, как сообщается, отправлены в Киев для допроса.

"Они содержатся в надлежащих условиях, отвечающих требованиям международного права. Пленники не говорят на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через корейских переводчиков в сотрудничестве с южнокорейской разведкой. На момент задержания у одного из иностранцев был российский военный билет, выданный на имя другого человека, зарегистрированного в Республике Тыва", - рассказал Артем Дехтяренко.

Он также сообщил, что оба мужчины получают "полную медицинскую помощь".

В своем вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что двое северокорейцев допрашиваются следователями с помощью корейских переводчиков.

Зеленский сказал, что их поимка была "нелегкой", утверждая, что российские и северокорейские силы пытались скрыть присутствие северокорейских солдат на поле боя, в том числе убивая раненых товарищей, чтобы избежать их поимки и допроса Киевом.

"Оба живы и уже доставлены в Киев. Сейчас эти двое... беседуют со следователями СБУ", - сказал он.

Далее Зеленский заявил, что их присутствие является доказательством того, что Россия "делает все для продления и эскалации войны".

Пхеньян никак не прокомментировал захват двух солдат, но Северная Корея публично не подтверждала, что направила войска для поддержки военных действий России.

В прошлом месяце высокопоставленный украинский военный чиновник заявил, что около 200 северокорейских военнослужащих, сражающихся вместе с российскими войсками в Курской области, были убиты или ранены в бою.

Чиновник предоставил первую значительную оценку северокорейских потерь, которая появилась через несколько недель после того, как Украина объявила, что Пхеньян направил от 10 000 до 12 000 военнослужащих в Россию, чтобы помочь ей в почти трехлетней войне против своего гораздо меньшего соседа.

Белый дом и Пентагон в прошлом месяце подтвердили, что северокорейские войска сражались на передовой, занимая преимущественно пехотные позиции. Они сражались совместно с российскими частями и, в некоторых случаях, самостоятельно на Курском направлении.

Тем временем Зеленский пообщался с уходящим президентом США Джо Байденом после объявления нового пакета санкций против критически важного энергетического сектора России, как сообщается в аккаунте украинского президента в Telegram.

Санкции направлены против более чем 180 нефтяных танкеров, которые, как предполагается, являются частью теневого флота, используемого Кремлем для обхода санкций, а также против российских энергетических компаний, трейдеров, нефтесервисных фирм и чиновников энергетического сектора. По данным Министерства финансов США, некоторые из судов, попавших под удар, также подозреваются в транспортировке иранской нефти, находящейся под санкциями.

"Очень важно, что Америка нанесла удар по теневому танкерному флоту России и по таким компаниям, как "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", которые аккумулируют деньги лично для Путина. Он должен почувствовать цену своей войны, теряя из своих кошельков", - сказал Зеленский, имея в виду двух российских энергетических гигантов, попавших в черный список вместе с десятками дочерних компаний.

В ответ на санкции Министерство иностранных дел России заявило, что "враждебные действия Вашингтона не останутся без ответа", но не сообщило подробностей о планируемых ответных мерах.

Трансграничные удары

Минувшей ночью Украина атаковала Белгородскую область, выпустив 50 боеприпасов и 37 беспилотников, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Также Минобороны РФ сообщает об уничтожении одного БПЛА над Брянской областью.

В то же время Россия атаковала Украину 94 беспилотниками в ночь на воскресенье, по данным ВВС Украины. Как сообщается, 60 из них были сбиты, 43 - локально потеряны.