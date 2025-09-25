Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Плати как за месяц, даже если нанял на день — малый бизнес в отчаянии от латвийских соцвзносов

25 сентября, 2025 11:28

Система налогообложения вынуждает малый бизнес уходить в серую зону, заявляет ассоциация сельского туризма Lauku ceļotājs. Организация призывает искать более гибкий порядок уплаты соцвзносов в случаях, когда работников нанимают лишь на несколько часов или дней в месяц, сообщает LSM+.

Член правления ресторана Neptūns Даце Динсдорфа пояснила:

«Мы никогда не знаем, сколько нужно платить. Раз в квартал приходит письмо от Службы госдоходов: вы должны государству определённую сумму соцналога».
Ресторан работает по сезонам: летом в штате до 20 человек, зимой меньше десяти. Но если появляется банкет, приходится на один день нанимать до десяти сотрудников. За каждого из них соцналог платится так, будто они трудились месяц.

«Конкретно у нас это бывало до 400–500 евро в квартал. Для небольшой компании это слишком тяжело. Такие расходы невозможно переложить на клиента», — отметила Динсдорфа.

С похожей проблемой сталкиваются и владельцы маленьких гостиниц. По словам руководителя ассоциации Аснате Зиемеле, тема поднимается на каждой встрече:

«Мы хотим платить налоги и не хотим быть в серой зоне. Но для многих предпринимателей, особенно вдалеке от Риги, это финансово неподъёмно».
Формально фирмы могут оформлять работников на один день и тут же увольнять, но это создаёт огромный бюрократический груз. Бизнес предлагает другое: налог за день или за восемь часов работы.

«Пусть даже 5–10 евро за работника. Тогда доходы в бюджет выросли бы, а бизнесу стало бы легче», — считает Динсдорфа. Предприниматели утверждают, что именно из-за нынешней системы часть доходов уходит мимо бюджета. В Минблаге напоминают: правило введено для того, чтобы каждому работнику было обеспечено социальное обеспечение не ниже минимальной зарплаты.

Закон предусматривает исключения: от соцвзносов освобождены пенсионеры, студенты до 24 лет, инвалиды первой и второй группы и ряд других категорий. В министерстве подчёркивают, что норма обсуждалась многократно и признана оптимальной.

Зеленский: Трамп согласен с правом Украины на ответные удары

В интервью изданию Axios (требуется подписка) президент Украины рассказал, что во время их встречи с американским лидером Дональд Трамп поднял вопрос о том, что Украина должна отвечать на российские удары по принципу «око за око», сообщает Русская служба Би-би-си.

К выходным правительство рухнет? Недоверие Силине выразила ещё одна партия

Партии оппозиции в Сейме — Национальное объединение (NA) и Объединённый список (AS) — предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине (JV), сообщил агентству LETA Нацблок.

Эта работа никогда не прекращалась: глава муниципальной полиции рассказал, как ловят нелегалов

Глава Рижской муниципальной полиции Юрис Лукасс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3 заявил, что полиция реагирует на обеспокоенность жителей скоплением иностранцев.

Дания назвала инциденты с дронами гибридными атаками

Правительство Дании расценивает недавние пролеты беспилотников над аэропортами страны как гибридные атаки. Цель этих действий - "посеять страх", заявил в четверг, 25 сентября, министр юстиции Петер Хуммельгор.

Найденный под Краславой рысенок умер в зоопарке

Представители Рижского зоопарка сообщили, что спасти найденного в Комбули Краславского края рысенка не удалось. Животное скончалось 23 сентября.

Латвия совместно с немцами построит завод боеприпасов на 150 рабочих мест

Латвийская Valsts aizsardzības korporācija (Государственная оборонная корпорация) подписала меморандум о взаимопонимании с немецким оружейным гигантом Rheinmetall, который предусматривает совместное развитие завода по производству артиллерийских боеприпасов в Латвии за 275 миллионов евро, сообщает Латвийское телевидение, пишет LSM+.

На ковёр к премьеру! Силиня спросит с СЗК за поддержку оппозиции по отказу от Стамбульской конвенции

Поддержка Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме инициативы по отказу от Стамбульской конвенции является нарушением коалиционного договора, заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство») через свою консультантку Анну Удре.

