Плати как за месяц, даже если нанял на день — малый бизнес в отчаянии от латвийских соцвзносов

Член правления ресторана Neptūns Даце Динсдорфа пояснила:

«Мы никогда не знаем, сколько нужно платить. Раз в квартал приходит письмо от Службы госдоходов: вы должны государству определённую сумму соцналога».

Ресторан работает по сезонам: летом в штате до 20 человек, зимой меньше десяти. Но если появляется банкет, приходится на один день нанимать до десяти сотрудников. За каждого из них соцналог платится так, будто они трудились месяц.

«Конкретно у нас это бывало до 400–500 евро в квартал. Для небольшой компании это слишком тяжело. Такие расходы невозможно переложить на клиента», — отметила Динсдорфа.

С похожей проблемой сталкиваются и владельцы маленьких гостиниц. По словам руководителя ассоциации Аснате Зиемеле, тема поднимается на каждой встрече:

«Мы хотим платить налоги и не хотим быть в серой зоне. Но для многих предпринимателей, особенно вдалеке от Риги, это финансово неподъёмно».

Формально фирмы могут оформлять работников на один день и тут же увольнять, но это создаёт огромный бюрократический груз. Бизнес предлагает другое: налог за день или за восемь часов работы.

«Пусть даже 5–10 евро за работника. Тогда доходы в бюджет выросли бы, а бизнесу стало бы легче», — считает Динсдорфа. Предприниматели утверждают, что именно из-за нынешней системы часть доходов уходит мимо бюджета. В Минблаге напоминают: правило введено для того, чтобы каждому работнику было обеспечено социальное обеспечение не ниже минимальной зарплаты.

Закон предусматривает исключения: от соцвзносов освобождены пенсионеры, студенты до 24 лет, инвалиды первой и второй группы и ряд других категорий. В министерстве подчёркивают, что норма обсуждалась многократно и признана оптимальной.