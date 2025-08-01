В воде этих источников был найдены бактерии, потенциально опасные для здоровья. Местным жителям и туристам рекомендуется её не пить. В случае использования в быту, эту воду следует обязательно кипятить. Власти подчёркивают: загрязнение, скорее всего, связано с неочищенными сточными водами, попадающими в грунтовые воды из частных канализаций.

Хорошие результаты показали серные источники в Зушу , источник в Винкалнсе, в парке у Сидгундской усадьбы и ещё несколько менее известных родников. Но и здесь специалисты советуют кипятить воду, особенно после дождей — состав воды может быстро меняться.

Муниципалитет просит владельцев частных домовладений, не подключённых к централизованной канализации, провести ревизию своих систем и при возможности подключиться к централизованной сети.