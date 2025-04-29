Планируете поездку в Эстонию? На следующей неделе закроют мост в Салацгриве

Движение легковых автомобилей в сторону Эстонии будет организовано по региональной дороге Лимбажи-Салацгрива (P12), местной дороге Салацгрива-Вецсалаца (V144), пересекающей реку через мост Аннасмуйжас (V144), Вецсалаца-Мерниеки (V145) и региональной дороге Айнажи-Матиши (P15).

В свою очередь, для движения легкового транспорта в сторону Риги и движения общественного транспорта в обоих направлениях через Салацгриву будет установлен конкретный маршрут - по улице Базницас (V144), мосту Аннасмуйжас и Лимбажи-Салацгрива.

В LVC подчеркивают, что мост имеет ограничения по размерам, и движение по нему будет организовано светофорами, движение по улице Базницас также будет организовано светофорами.