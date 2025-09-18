Плач по средним школам: Мелбарде прикрывается правом детей на получение профессии

По её словам, нынешние дискуссии в основном касаются именно 10–12 классов. Новый проект предусматривает, что в старших классах должно быть не менее 45 учеников. Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) предлагает снизить этот порог до 30, а для школ в 15 км от внешней границы ЕС — до 15.

«Государство несёт абсолютную ответственность за обязательное основное образование, но в отношении среднего у нас есть право устанавливать условия, при которых оно финансируется», — подчеркнула Мелбарде.

Министр указала, что поддержка предложений СЗК и Ассоциации самоуправлений потребует дополнительно около 10 млн евро и затянет сроки реформы, в то время как у государства ограниченные ресурсы.

По расчётам Министерства образования и науки, в 2025 году на реализацию реформы потребуется 35,7 млн евро из бюджета, а начиная с 2027 года — ежегодно более 107 млн евро.

Мелбарде напомнила, что главная задача средней школы — готовить к высшему образованию, а не служить инструментом развития самоуправлений. «Станет важным уговорить каждого ребёнка пойти в среднюю школу, даже если ему нужнее освоить профессию. Это превратится в математическую борьбу за учеников, а не заботу об их интересах», — сказала министр.

Она признала, что есть хорошие малые школы, но в целом результаты централизованных экзаменов в таких заведениях остаются низкими, а лишь немногие выпускники основной школы продолжают учёбу в вузах.

Аргументы самоуправлений о том, что закрытие старших классов угрожает и младшим, Мелбарде назвала нелогичными: «Для маленьких детей школа должна быть максимально близко к дому, но подростки уже мобильны».

Министр отвергла предположения, что реформа направлена на ликвидацию сельских школ: в основной школе критерии очень гибкие, например, допускается пять детей в классе.

По её словам, окончательное решение о критериях будет политическим компромиссом, который коалиция постарается достичь уже на этой неделе. Сама реформа начата с этого учебного года и должна полностью вступить в силу с сентября 2026-го.