Не исключено, что Нью-Йорк может стать убежищем для нашего правительства: Пилдегович

О войне в Украине

В мире 193 страны, и сейчас нас больше всего беспокоит война России в Украине, но в мире идет еще как минимум 16 войн разного масштаба. Но, например, Алжир все время хочет говорить о Палестине, есть африканские страны, которые хотят говорить о Судане или Конго.

Но страны Балтии, Польша и наши скандинавские соседи - мы хотим, чтобы Украина была на повестке дня регулярно, каждый месяц. И здесь на карту поставлено множество аспектов: «План Победы» президента Зеленского, права украинских детей, сексуальное насилие и пытки со стороны русских, вопросы разминирования, вопросы ядерной безопасности - крупнейшие атомные электростанции в Европе находятся в Украине, и одна из них, в Запорожье, была захвачена российскими войсками. Кроме того, есть то, что мы называем проблемами экоцида, то есть негативного влияния войны на окружающую среду.

О борьбе с Россией в ООН

ООН уже 80 лет, и русские строили ее на протяжении трех поколений, наполняя ее своими нормами, своими людьми и своей дезинформацией. Нам трудно выгнать российских сотрудников даже из Совета Европы. Там они попадаются на различные юридические уловки. Мы постоянно пытаемся изолировать Россию и Белоруссию в международных организациях, и это постоянная борьба. В 2024 году Латвия вместе со странами-единомышленниками продолжила работу по изоляции России и Беларуси в международных организациях. В результате Россия, например, Россия не была избрана в Комиссию ООН по науке и технологическому развитию, Исполнительный совет Всемирной продовольственной программы ООН и другие органы.

С 24 февраля 2022 года Генеральная Ассамблея ООН приняла семь резолюций, осуждающих агрессию России против Украины и отвергающих жестокие попытки России подорвать территориальную целостность Украины. Более 140 стран мира проголосовали за большинство этих резолюций. Однако в этом году за резолюцию по Крыму проголосовала 81 страна. Страны Балтии - самые большие защитники Украины, упорно продолжающие информировать страны глобального Юга.

...Россия - это эталон цинизма, презрения, реваншизма и разрушения. Мы видим это, сидя в Риге. Но люди на других континентах видят это по-другому. Но мы поможем открыть им глаза. После аннексии Крыма многие люди осознают, насколько мал мир, и начинают понимать империалистическую и колониальную природу России, и в этом есть много моментов боли и разочарования.

Но есть и окна возможностей, как, например, в Сирии, где после многих лет страданий появился проблеск надежды - Асад ушел. Рано или поздно любой авторитарный режим падет. Мы не знали точно, в какой день падет советский режим, но благодаря международной поддержке, в том числе ООН, события удалось ускорить.

О новом здании в Нью-Йорке

-Давайте поговорим о новом здании, которое было приобретено для латвийской миссии ООН в центре Нью-Йорка и сейчас ремонтируется за 8,5 миллионов евро. Неужели Латвия настолько богата, что ей пришлось купить такое дорогое здание?

-В 2018 году, принимая решение о покупке дополнительных помещений и о ремонте, мы намеревались также открыть консульский отдел в Нью-Йорке. Нью-Йорк - крупнейший город США, Вашингтон находится в четырех часах езды, и почти все страны ЕС имеют консульства в Нью-Йорке. Например, Литва имеет консульство в Нью-Йорке, Чикаго и Лос-Анджелесе. У нас много студентов, бизнесменов и деятелей культуры, большой еврейский культурный центр и очень активное лобби. Именно поэтому наша стратегия в отношении иностранного представительства заключалась в том, чтобы открыть консульство за пределами Вашингтона. В новом здании также предполагалось разместить служебную квартиру, чтобы сократить расходы на аренду помещений.

-В кафе Старого города поговаривают, что новое здание было куплено для того, чтобы в случае войны наше героическое правительство могло сесть в самолет AirBaltic и улететь в США.

-Это фольклор. Но в каждой шутке есть рациональное зерно... Как говорится, не дай Бог, но есть примеры из недавней истории. Когда талибы пришли к власти в Афганистане недемократическим путем, или когда в Мьянме произошел путч и правительство было арестовано - что происходит в Нью-Йорке в таких случаях? Нью-Йорк становится своего рода полем боя - дипломатическим полем боя.

Через несколько лет после упомянутых мною событий, произошедших в Афганистане и Мьянме, эти страны представляют в Нью-Йорке демократически назначенные дипломаты. В случае с Мьянмой посол бросил вызов военной хунте; в случае с Афганистаном посла уже нет, но его команда продолжает представлять предыдущее - демократически избранное - правительство.

Если мы вспомним историю Латвии и других стран Балтии, а также то, что советские власти когда-то называли посольствами-призраками, а именно латвийские представительства в ряде западных стран, то увидим сходство с упомянутыми мною странами. Пока легитимность государства жива, пока есть возможность распоряжаться валютными резервами страны и силы, чтобы защищать страну до последнего момента, пока флаг развевается за пределами здания, имеет смысл и смысл защищать демократически избранное правительство.

Именно поэтому в упомянутой вами шутке есть такое зерно. Однако я надеюсь, что до этого не дойдёт.