Успешно привлечь необходимое финансирование можно было бы не продавая кампанию, а разместив ее акции на фондовой бирже, считает он. Ведь именно значение национальной авиакомпании в случае чрезвычайной ситуации в стране была ключевым аргументом для масштабных инвестиций денег налогоплательщиков в последние годы - а это более полумиллиарда евро.

Для того чтобы можно было говорить об этой сделке с частным инвестором как об успешной, важно было сохранить контрольный пакет акций, чтобы оставить за собой контроль над принятием ключевых решений - и рано или поздно вернуть вложенные бюджетные средства.

Между тем предлагаемое сокращение уставного капитала airBaltic с 596 миллионов евро до 25 миллионов евро просто позволит инвестору приобрести контрольный пакет акций авиакомпании за сумму в 24 раза меньшую, чем если бы уставной капитал был сохранен на текущем уровне. Обнародованная на данный момент информация не позволяет установить, выгодна ли сделка и отвечает ли она интересам латвийского государства.

Более того, возникает вопрос, каковы аргументы государства в пользу того, чтобы остаться миноритарным акционером, поскольку оно никогда не будет иметь решающего влияния на стратегическое направление, финансовые или операционные решения компании, и после нынешних неудач в управлении нет никаких признаков того, что государство сможет вернуть свои инвестиции, не говоря уже о получении прибыли от размещения акций авиакомпании на фондовой бирже.

Потеря государством контрольного пакета акций airBaltic, скорее всего, еще больше усилит недоверие общества к способности государства успешно управлять стратегически важными компаниями, находящимися в государственной собственности, поскольку этот пример поднимает вопрос о рисках приватизации государственных компаний.

Следует отметить, что Латвия - единственная страна Балтии, которая до сих пор не использует возможность размещения акций публичных компаний на биржах и тем самым упускает возможность привлечь дополнительный капитал для своего развития. На фондовых биржах размещены такие соседние тяжеловесы, как Enefit Green (энергетика, 77,17 % принадлежит Эстонии), Ignitis Grupe (энергетика, 74,99 % принадлежит Литве), Klaipedos Nafta (энергетика, 72,47 % принадлежит Литве), Tallinna Vesi (водоснабжение, муниципалитет Таллинна, 52,35%), Tallina Sadam (Таллиннский порт, транзит, Эстония, 67,17%), Litgrid (энергетика, Литва, 97,5%), Amber Grid (энергетика, Литва, 96,58%) и другие. Во всех этих случаях государство или муниципалитет сохранили статус мажоритарного акционера.

Grant Thornton Baltic отмечает, что в настоящее время как минимум 13 авиакомпаний в Европе сохраняют статус мажоритарного акционера за государством (Финляндия, Португалия, Польша, Италия, Латвия, Хорватия, Мальта, Румыния, Сербия, Люксембург, Черногория, Эстония и Албания). И только 4 авиакомпании имеют этот статус в качестве миноритарного акционера - Air France-KLM Group (Франция - 28,6%, Нидерланды - 9,3%), Lufthansa Group (Германия - 14,09%), SAS Group (Швеция - 21,8%, Дания - 21,8%), Aegean Airlines (Греция).