Инициировал роспуск думы Елгавского края политический активист Раймондс Лейниекс-Пуке, который на выборах 2025 года хотел попасть в краевую думу по списку «Суверенной власти»/ «Младолатыши», а в этом году будет баллотироваться в Сейм по списку «Центра согласия».

Подписаться можно как в электронном виде, так и очно. В электронном виде подписаться можно на порталах e.cvk.lv и latvija.gov.lv. Очно можно подписаться в местах декларирования места жительства в Елгавском крае, в сиротском суде и у руководителей волостных управлений, а также за плату у нотариусов по всей Латвии.