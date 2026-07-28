В соответствии с законом о референдумах самоуправлений сбор подписей продлится 30 дней — до 26 августа. Право участвовать в сборе подписей имеют граждане Латвии и других стран Европейского союза (ЕС), достигшие 18-летнего возраста и проживающие в Елгавском крае или владеющие там недвижимостью. Заявление об инициировании муниципального референдума вправе подать любое лицо, имеющее право голоса на соответствующем референдуме.
Инициировал роспуск думы Елгавского края политический активист Раймондс Лейниекс-Пуке, который на выборах 2025 года хотел попасть в краевую думу по списку «Суверенной власти»/ «Младолатыши», а в этом году будет баллотироваться в Сейм по списку «Центра согласия».
Подписаться можно как в электронном виде, так и очно. В электронном виде подписаться можно на порталах e.cvk.lv и latvija.gov.lv. Очно можно подписаться в местах декларирования места жительства в Елгавском крае, в сиротском суде и у руководителей волостных управлений, а также за плату у нотариусов по всей Латвии.
Чтобы инициировать референдум о роспуске думы Елгавского края, в сборе подписей должны принять участие не менее 30% избирателей, или 7060 граждан. Если это произойдет, краевая избирательная комиссия в течение 20 рабочих дней установит количество действительных подписей, примет решение о проведении муниципального референдума и назначит его дату. Референдум проводится не позднее чем через четыре месяца после принятия решения о его проведении.
Это первый случай, когда после вступления в силу закона о референдумах самоуправлений проводится сбор подписей для инициирования референдума.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
Будьте первым, кто прокомментирует
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.