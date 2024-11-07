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Первый этап Rail Baltica обойдется нам в 5 млрд евро. Приблизительно

© LETA 7 ноября, 2024 11:24

Новости Латвии 0 комментариев

При условии оптимизации технических решений и разделении реализации проекта "Rail Baltica" на этапы его стоимость на первом этапе в Латвии может составить около 5 млрд евро, сообщил в среду журналистам временный исполнительный директор совместного предприятия стран Балтии АО "RB Rail" Марко Кивила.

По его словам, общий объем средств, необходимых для первого этапа "Rail Baltica" в странах Балтии, может составить 14,28 млрд евро, в том числе 5,6 млрд евро в Литве и 3,2 млрд евро в Эстонии. В свою очередь затраты на реализацию первого этапа в Латвии еще должны быть утверждены.

Кивила добавил, что общая стоимость проекта в Латвии может составить 9,6 млрд евро, в том числе на первом этапе - около 5,5 млрд евро, но существуют возможности сэкономить до 400 млн евро за счет оптимизации технических решений и других мер.

Ранее стоимость первой фазы проекта в Латвии оценивалась в 6,4 млрд евро. В эти расчеты входила линия Миса - Рижский аэропорт, стоимость которой оценивалась примерно в 900 млн евро. Планируется, что строительство этого участка будет финансироваться в рамках государственно-частного партнерства.

Как сообщил Кивила, после того как проект будет разделен на этапы, следующим шагом станет оптимизация технических решений. Например, в результате оптимизации технических решений по строительству шумозащитных барьеров можно сэкономить от 151,8 до 170,7 млн евро, при строительстве путепроводов - до 105,5 млн евро, а еще 83,2 млн евро за счет сокращения расходов, связанных с использованием дорог.

Председатель правления реализующего проект в Латвии ООО "Eiropas dzelzceļa līnijas" (EDzL) Эрик Дилев отметил, что существуют и другие возможности снижения затрат. Например, при строительстве станции в Рижском аэропорту экономия финансовых средств составляет 11,8 млн евро, а на Рижском центральном вокзале - 503,6 тыс. евро. Возможность экономии существует и в Саласпилсском центре интермодальной логистики, а при создании центра управления движением может быть сэкономлено 605,6 тыс. евро.

Дилев также сообщил, что экономия за счет оптимизации затрат будет возможна и при строительстве основной трассы.

Как сообщалось, Минсообщения разработало сценарий реализации первого этапа проекта "Rail Baltica", который предусматривает строительство одного рельсового пути от границы с Литвой до границы с Эстонией, а также прокладку путей европейской ширины к одному из двух международных транспортных узлов Риги. До завершения первой очереди проекта Рижский центральный железнодорожный вокзал и Рижский аэропорт планируется соединить в рамках имеющейся железнодорожной инфраструктуры.

Как сообщалось, с начала реализации проект "Rail Baltica" значительно подорожал, кроме того, ревизионные органы стран Балтии указали на отсутствие ясности в отношении модели руководства проектом и эксплуатации "Rail Baltica".

Согласно последним оценкам, общая стоимость железнодорожной магистрали в странах Балтии может составить 23,8 млрд евро, тогда как в 2017 году затраты на реализацию проекта оценивались в 5,8 млрд евро.
 

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