Первый день июля будет солнечным и ветреным

На востоке страны ожидается большая облачность, существенных осадков не ожидается.

Северо-западный ветер будет дуть порывами со скоростью до 11-15 метров в секунду, в Курземе ветер ослабеет.

Температура воздуха составит +18..+23 градуса.

Июль в Риге начнется с сухой и солнечной погоды, скорость северо-западного ветра при порывах будет достигать 13 метров в секунду, а температура воздуха будет колебаться около +20 градусов.

На погодные условия влияет антициклон; порывистые ветры связаны с циклоном в России. Атмосферное давление в Латвии колеблется от 1011 гектопаскалей на востоке страны до 1019 гектопаскалей в Курземе (на уровне моря).

Ультрафиолетовое излучение солнца достигает своего самого высокого уровня в году. Самое важное время для защиты от солнечных лучей — между 12:00 и 15:00.