Первые мэры уже получили допуски к гостайне, а в одном самоуправления пока даже запрос не делали

СГБ подтвердила агентству ЛЕТА, что большинство самоуправлений подали запросы о предоставлении специального разрешения на доступ к гостайне их председателям и заместителям председателей. В то же время прием необходимой информации от нескольких самоуправлений еще продолжается согласно закону о запросах самоуправлений.

Согласно закону о самоуправлениях, самоуправление должно направить СГБ запрос о предоставлении специального разрешения не позднее чем в течение одного месяца после избрания на должность председателя думы и его заместителя, но одно самоуправление этого не сделало.

Сейчас СГБ выдала пять специальных разрешений, решений об отказе в допуске принято не было.

В Латвии 42 самоуправления, в которых есть председатели дум с хотя бы одним, а во многих самоуправлениях - с несколькими вице-мэрами. Служба продолжает оценивать соответствие остальных претендентов критериям работы с гостайной, отметили в СГБ.

Один председатель и три заместителя председателей самоуправлений уже получили специальное разрешение в 2024 году, пояснила служба. Этим людям не придется повторно проходить проверку.

СГБ напоминает, что проводит проверки председателей муниципалитетов и их заместителей в срок, установленный законом о государственной тайне. Установленный в законе срок проверки претендентов на специальное разрешение составляет три месяца. Однако если по объективным причинам в этот срок всестороннюю оценку лица невозможно завершить, в соответствии с законом служба может продлить проверку еще на три месяца.

В ходе проверки любого претендента на получение специального разрешения СГБ всесторонне проверяет надежность и способность лица хранить государственную тайну путем анализа информации об этом лице в широком объеме. Проводится углубленная проверка прежней деятельности претендента, в том числе периодов пребывания за рубежом, а также круга контактных лиц.

1 июня 2024 года вступило в силу требование к исполнительным директорам и заместителям исполнительных директоров самоуправлений о получении специального разрешения на доступ к гостайне. Если разрешение не получено, должностное лицо должно быть освобождено от должности.

Одновременно Сейм принял поправки к закону о самоуправлениях, которые после состоявшихся в июне выборов самоуправлений устанавливают обязанность получения допуска к гостайне также для глав самоуправлений и их заместителей.