Первые мэры уже получили допуски к гостайне, а в одном самоуправления пока даже запрос не делали

© LETA 13 августа, 2025 12:01

Новости Латвии 0 комментариев

Facebook/ Valsts drošības dienests

Служба государственной безопасности (СГБ) уже выдала первым главам самоуправлений допуски к государственной тайне, а от одного самоуправления в предусмотренный законом срок заявление о выдаче допуска председателю думы самоуправления не поступило.

СГБ подтвердила агентству ЛЕТА, что большинство самоуправлений подали запросы о предоставлении специального разрешения на доступ к гостайне их председателям и заместителям председателей. В то же время прием необходимой информации от нескольких самоуправлений еще продолжается согласно закону о запросах самоуправлений.

Согласно закону о самоуправлениях, самоуправление должно направить СГБ запрос о предоставлении специального разрешения не позднее чем в течение одного месяца после избрания на должность председателя думы и его заместителя, но одно самоуправление этого не сделало.

Сейчас СГБ выдала пять специальных разрешений, решений об отказе в допуске принято не было.

В Латвии 42 самоуправления, в которых есть председатели дум с хотя бы одним, а во многих самоуправлениях - с несколькими вице-мэрами. Служба продолжает оценивать соответствие остальных претендентов критериям работы с гостайной, отметили в СГБ.

Один председатель и три заместителя председателей самоуправлений уже получили специальное разрешение в 2024 году, пояснила служба. Этим людям не придется повторно проходить проверку.

СГБ напоминает, что проводит проверки председателей муниципалитетов и их заместителей в срок, установленный законом о государственной тайне. Установленный в законе срок проверки претендентов на специальное разрешение составляет три месяца. Однако если по объективным причинам в этот срок всестороннюю оценку лица невозможно завершить, в соответствии с законом служба может продлить проверку еще на три месяца.

В ходе проверки любого претендента на получение специального разрешения СГБ всесторонне проверяет надежность и способность лица хранить государственную тайну путем анализа информации об этом лице в широком объеме. Проводится углубленная проверка прежней деятельности претендента, в том числе периодов пребывания за рубежом, а также круга контактных лиц.

1 июня 2024 года вступило в силу требование к исполнительным директорам и заместителям исполнительных директоров самоуправлений о получении специального разрешения на доступ к гостайне. Если разрешение не получено, должностное лицо должно быть освобождено от должности.

Одновременно Сейм принял поправки к закону о самоуправлениях, которые после состоявшихся в июне выборов самоуправлений устанавливают обязанность получения допуска к гостайне также для глав самоуправлений и их заместителей.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать