Фотогалерея 1 из 13 2 из 13 3 из 13 4 из 13 5 из 13 6 из 13 7 из 13 8 из 13 9 из 13 10 из 13 11 из 13 12 из 13 13 из 13

В шествии приняли участие политики Национального объединения. Как и каждый год, за ходом шествия следили многочисленные полицейские силы, в том числе кинологи с собаками и сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции.

Участники шествия пели песни, некоторые несли флаги Латвии и Эстонии. У памятника их встречала аллея из латвийских флагов, созданная людьми.

Проходившее сегодня в Риге шествие памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне, завершилось без происшествий, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.