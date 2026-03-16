В шествии приняли участие политики Национального объединения. Как и каждый год, за ходом шествия следили многочисленные полицейские силы, в том числе кинологи с собаками и сотрудники батальона специального назначения Государственной полиции.
Участники шествия пели песни, некоторые несли флаги Латвии и Эстонии. У памятника их встречала аллея из латвийских флагов, созданная людьми.
Проходившее сегодня в Риге шествие памяти латышских легионеров, погибших во Второй мировой войне, завершилось без происшествий, сообщили агентству ЛЕТА в Государственной полиции.