Первые билеты на концерты школьного Праздника песни раскуплены моментально

Билеты на концерт духовной музыки в Рижской церкви Святого Петра, концерт кокле «Džīslojums» и его генеральную репетицию, костюмированный парад «StaroJums», концерт аккордеонной музыки «Skan akordeons» и концерт духового оркестра «Tā radās skaņa» уже распроданы.

Продажа билетов на некоторые концерты началась сегодня в 10 утра.

За один раз можно приобрести не более восьми билетов на Праздник песни и танца школьной молодежи.

В этом году запланированы четыре ценовые группы в зависимости от места проведения и типа мероприятия — генеральная репетиция или концерт.

Председатель правления «Biļešu paradīze» Янис Кюзулис пояснил, что в этом году для продажи билетов будет использоваться та же система, которая использовалась на Латвийском празднике песни и танца два года назад, и никаких новых экспериментов не планируется. Он выразил надежду, что клиенты получат обслуживание самого высокого качества.

Он объяснял: для покупки билетов в 9:30 утра откроется виртуальная комната, где соберутся покупатели билетов, а ожидающие в виртуальной очереди выстроятся в 10:00 утра, когда начнется продажа билетов. Система покажет вам, сколько времени вам придется ждать, прежде чем приобретать билеты.

Кюзулис призвал покупателей заранее планировать, какие билеты на концерты приобретать и в каких местах. План расположения мест на сцене Межапарка и стадионе Даугава вскоре будет доступен на сайте "nacgavilet.lv".

Говоря об аспектах безопасности, Кюзулис рекомендует не хвастаться купленными билетами в социальных сетях, чтобы мошенник не перехватил QR-код и не попал на концерт раньше настоящего владельца билета.

Как сообщалось, 19 мая Бюро по надзору за закупками (БНЗ) после рассмотрения жалобы, поданной ООО «Biļešu serviss», приняло решение разрешить VIAA заключить договор с победителем закупки ООО «Biļešu paradīze» на продажу билетов на XIII Латвийский праздник песни и танца школьной молодежи.